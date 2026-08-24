Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat la Kiev, la invitația Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, la cea de-a șasea ediție a Summitului Primelor Doamne și Primilor Domni. Evenimentul a avut ca temă „Lumea în 2026: stabilitate în vremuri incerte” și s-a desfășurat în contextul Zilei Independenței Ucrainei.

Ediția din acest an a reuniunii s-a concentrat asupra modului în care societățile și comunitățile reușesc să facă față perioadelor marcate de crize și incertitudine. Participanții au discutat despre capacitatea oamenilor și a instituțiilor de a se adapta, de a trece peste presiuni și de a-și păstra coeziunea în situații dificile.

Unul dintre momentele importante ale summitului a fost lansarea Vocabularului Global al Rezilienței. Inițiativa a urmărit să reunească termeni prin care fiecare țară își definește propriul mod de a face față provocărilor și de a-și păstra valorile în perioade dificile.

România a fost reprezentată în acest vocabular prin termenul „dârzenie”, ales de Mirabela Grădinaru. Partenera președintelui Nicușor Dan a explicat semnificația pe care acest cuvânt o are pentru societatea românească.

„Cuvântul ‘dârzenie’ exprimă hotărâre, dar şi capacitatea oamenilor şi a comunităţilor de a rămâne în picioare atunci când circumstanţele sunt dificile, păstrându-şi demnitatea, esenţa şi sentimentul responsabilităţii. Este vorba despre protejarea a ceea ce este esenţial, despre sprijinul reciproc şi despre apărarea valorilor comune ale comunităţii noastre”, a arătat aceasta.

Prin alegerea acestui termen, România a evidențiat ideea de perseverență și capacitatea comunităților de a-și păstra identitatea și valorile chiar și atunci când trec prin perioade dificile.

Mirabela Grădinaru și-a exprimat aprecierea față de rezistența demonstrată de societatea ucraineană în contextul războiului și față de hotărârea oamenilor de a-și apăra locuințele, libertatea, identitatea și viitorul.

Totodată, ea a vorbit despre solidaritatea românilor cu ucrainenii, pe care a asociat-o, la rândul său, cu ideea de reziliență. Sprijinul oferit de comunitățile românești familiilor și copiilor ucraineni, precum și implicarea în acțiuni umanitare, reprezintă forme concrete ale acestei solidarități.

„În faţa provocărilor pe care le împărtăşim astăzi, se desprinde un adevăr fundamental - atunci când societăţile rămân unite, presiunea nu le poate fragiliza. Dimpotrivă, va scoate în evidenţă cu şi mai multă claritate forţa interioară de care acestea dispun”

Summitul Primelor Doamne și Primilor Domni a fost inițiat în 2020 de Olena Zelenska. Platforma urmărește să aducă în atenție teme legate de dezvoltarea societății, bunăstarea cetățenilor, educație și sănătate.

Reuniunea de la Kiev din acest an a căpătat o semnificație suplimentară prin desfășurarea sa în aceeași perioadă cu aniversarea Zilei Independenței Ucrainei.