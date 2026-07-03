Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București a anunțat că absolvenții promoției 2026, care au împlinit cel puțin 16 ani, se pot înregistra în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pentru a beneficia de indemnizație de șomaj și de mai multe măsuri de sprijin destinate integrării pe piața muncii.

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București a anunțat că absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026 pot solicita indemnizație de șomaj pentru o perioadă de șase luni, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație.

Sprijinul financiar este acordat persoanelor care au cel puțin 16 ani și reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) aflat în vigoare.

Pentru a beneficia de acest drept, absolvenții trebuie să se înregistreze, în calitate de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

Indemnizația este plătită după expirarea celor 60 de zile calculate de la finalizarea studiilor.

Pe perioada înregistrării în evidențele AMOFM București, absolvenții au acces gratuit la mai multe servicii care îi pot ajuta să își găsească un loc de muncă. Printre acestea se numără informarea și consilierea profesională, medierea muncii, cursurile gratuite de formare profesională și măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă.

AMOFM București a anunțat că absolvenții care se angajează pentru prima dată cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă pot beneficia de prima de stabilitate.

Valoarea acesteia este de 1.000 de lei pe lună în primul an de activitate și de 1.250 de lei pe lună în al doilea an, în condițiile prevăzute de lege.

Totodată, absolvenții instituțiilor de învățământ și ai școlilor speciale care se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire și se angajează, tot în acest interval, cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni pot primi o primă de inserție egală cu de trei ori valoarea indicatorului social de referință aflat în vigoare la data încadrării în muncă.

Potrivit instituției, este considerat absolvent orice persoană care a obținut, în condițiile legii, o diplomă sau un certificat de studii într-o instituție de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizată sau acreditată.

În cazul absolvenților de liceu, termenul de 60 de zile începe din ziua următoare datei absolvirii studiilor, indiferent dacă examenul de Bacalaureat a fost promovat sau nu.

Pentru elevii care nu au situația școlară încheiată la toate disciplinele, termenul este calculat începând cu data promovării examenului de corigență, înscrisă în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.

Pentru înscrierea la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, absolvenții trebuie să depună următoarele documente:

actul de identitate;

actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii;

declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate, disponibilă pe site-ul ANOFM, în secțiunea dedicată persoanelor fizice.

AMOFM București a anunțat că absolvenții trebuie să se adreseze agenției locale corespunzătoare sectorului de domiciliu.