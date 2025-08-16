Social Cartofii prăjiți și diabetul. Ce arată ultimele cercetări științifice







Potrivit unui studiu publicat în BMJ pe 6 august, consumul a trei porții de cartofi prăjiți pe săptămână crește riscul de diabet de tip 2 cu 20%, în timp ce consumul aceleiași cantități de cartofi preparați în alte moduri – fierți, copți sau piure – nu are acest efect. Datele au arătat, de asemenea, că înlocuirea cartofilor cu cereale integrale a redus riscul de diabet de tip 2, în timp ce înlocuirea lor cu orez alb l-a crescut.

Cartofii conțin fibre, vitamina C și magneziu, însă conținutul ridicat de amidon și indicele glicemic mare pot crește riscul de diabet de tip 2. Până acum, nici modul de preparare a cartofilor, nici alimentele pe care aceștia le-ar înlocui nu au fost analizate în detaliu, deși aceste aspecte sunt esențiale pentru evaluarea efectelor asupra sănătății.

Pentru a aborda această problemă, cercetătorii au studiat relația dintre riscul de diabet de tip 2 și consumul de cartofi fierți, copți sau piure, comparativ cu cartofii prăjiți. De asemenea, au evaluat efectele înlocuirii cartofilor cu cereale integrale și orez.

Concluziile provin de la aproape 205.000 de profesioniști din domeniul sănătății, din trei studii ample realizate în SUA între 1984 și 2021. Participanții fără diabet, boli de inimă sau cancer au completat chestionare detaliate despre alimentație la fiecare patru ani.

După ajustarea pentru factorii de stil de viață și alimentație care influențează riscul de diabet, cercetătorii au constatat că riscul de diabet de tip 2 creștea cu 5% pentru fiecare trei porții săptămânale de cartofi, indiferent de tip, și cu 20% în cazul cartofilor prăjiți. O dietă similară, dar cu cartofi copți, fierți sau piure, nu era asociată cu un risc crescut.

Înlocuirea a trei porții săptămânale de cartofi cu cereale integrale a redus riscul de diabet de tip 2 cu 8%. Schimbarea cartofilor copți, fierți sau piure cu cereale integrale a redus riscul cu 4%, iar înlocuirea cartofilor prăjiți cu acestea a scăzut riscul cu 19%.

În schimb, înlocuirea cartofilor întregi sau a celor copți, fierți ori piure cu orez alb a crescut riscul de diabet de tip 2. Fiind un studiu observațional, cercetătorii nu pot stabili o relație de cauzalitate și nu pot exclude posibilitatea ca alți factori nemăsurați să fi influențat rezultatele. În plus, majoritatea participanților erau profesioniști din domeniul sănătății, de origine europeană, astfel încât concluziile nu se aplică neapărat și altor grupuri.

Cu toate acestea, autorii afirmă: „Datele noastre arată că legătura dintre consumul de cartofi și riscul de diabet de tip 2 depinde de alimentele substitutive. Rezultatele susțin recomandările nutriționale actuale de a include cereale integrale într-o dietă sănătoasă pentru a preveni diabetul de tip 2.”

Revin cartofii în farfurie? Cercetătorii dintr-un editorial asociat spun că depinde, subliniind că metoda de preparare și alimentele substitutive ar trebui luate în considerare atunci când se oferă sfaturi publicului sau se stabilesc politici alimentare.

Ei susțin că cartofii copți, fierți sau piureul pot face parte dintr-o dietă sănătoasă și durabilă, dar cerealele integrale ar trebui să rămână o prioritate. Studiile viitoare, realizate pe populații mai diverse, ar trebui să analizeze în detaliu metodele de preparare și efectele substituției alimentelor, potrivit sciencedaily.com.