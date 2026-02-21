Ce a aflat Kelemen Hunor despre Ilie Bolojan, abia după ce a devenit premier

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că premierul Ilie Bolojan are o rezistență „extrem de mare” la atacuri și că nu știa, înainte de a deveni prim-ministru, cât de încăpățânat este acesta.

„Extrem, extrem de rezistent la toate atacurile. Astăzi asta aș spune. Că în ultima perioadă am văzut ce s-a întâmplat și rezistă, extrem de rezistent. Nu am avut așteptări de niciun fel, știam că este un om încăpățânat, știam ce știam înainte de a ajunge el în București. Noi am mai interacționat și când era secretar general al Guvernului și după. Dar are o rezistență uriașă”, a spus Kelemen Hunor.

Hunor a refuzat să comenteze situația din interiorul PNL, USR sau PSD: „E treaba fiecărui lider de a ține partidul, formațiunea politică într-o anumită direcție. Nu am urmărit și nu urmăresc partidele politice, asta e treaba jurnaliștilor, analiștilor și a celor care sunt membri în PNL sau în PSD sau în USR sau în cazul nostru, în UDMR”, a declarat liderul UDMR, la un post TV.

Kelemen Hunor a mai declarat că în interiorul UDMR nu au fost purtate discuții despre o eventuală ieșire a formațiunii din coaliția aflată la guvernare:

„Când există o astfel de discuție, trebuie să dai și un răspuns la următoarea întrebare: Ok, și ce faci a doua zi? Și acolo trebuie să spui ceva. Trebuie să fie o chestiune coerentă. Noi nu am deschis acest subiect la noi. Nu există astfel de discuții în acest moment”, a spus Hunor.

El a recunoscut că majorarea taxelor locale a creat unele tensiuni în zone locuite majoritar de etnici maghiari, subliniind că povara este mare pentru oameni:

„Povara e foarte mare pe oameni și acest lucru trebuie să înțelegem și trebuie să încercăm să găsim soluții cât mai bune și cât mai rapide. Dar noi nu am deschis acest subiect. Sigur, dacă mă întrebați așa, teoretic, tot timpul există această întrebare: până când poți să mergi într-un guvern, într-o coaliție, unde e limita? Dar la noi, în acest moment, această discuție nu există.

