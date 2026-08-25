Un dosar privind presupuse abuzuri grave asupra unor pacienți cu boli psihice internați într-un centru din Măciuca, județul Vâlcea, a fost clasat după aproximativ zece ani de anchete, după ce procurorii nu au identificat persoanele care ar fi fost responsabile, potrivit informațiilor furnizate de jurnalistul Răzvan Luțac.

Cazul vizează mai mulți beneficiari ai centrului, între timp decedați, și acuzații potrivit cărora pacienți vulnerabili ar fi fost legați, exploatați și supuși unor tratamente degradante.

Potrivit informațiilor, cazul este unul dintre cele mai grave documentate în ultimii ani în sistemul centrelor aflate în coordonarea Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Investigația a inclus mărturii ale unor foști angajați și imagini care ar fi ajuns inclusiv în atenția procurorilor.

Printre acuzațiile prezentate în cadrul investigației se numără faptul că unii pacienți ar fi fost legați în timp ce angajați ai centrului desfășurau activități la locuința unui șef.

Alți beneficiari, inclusiv persoane diagnosticate cu schizofrenie și alte afecțiuni psihice, ar fi fost puși să muncească, inclusiv la activități de întreținere și la gard.

Toate persoanele despre care este vorba în investigație au murit în ultimul deceniu, potrivit informațiilor furnizate de jurnalistul Răzvan Luțac. Ultimul dintre pacienți ar fi murit după ce s-a înecat cu o gogoașă.

Cazul ridică semne de întrebare atât în privința modului în care au fost tratați beneficiarii centrului, cât și asupra modului în care autoritățile au investigat faptele semnalate.

Jurnalistul susține că, încă de la începutul investigației, a existat un grup de angajați care a relatat procurorilor ce s-ar fi întâmplat în centru.

Aceștia ar fi oferit detalii despre pacienți, despre momentele în care anumite persoane ar fi fost imobilizate și despre circumstanțele în care s-ar fi produs presupusele abuzuri.

Potrivit relatării, existau și elemente concrete care ar fi putut ajuta la stabilirea cronologiei faptelor și la identificarea persoanelor implicate. Unele imagini ar fi conținut detalii medicale sau obiecte care puteau fi corelate cu anumite perioade și evenimente.

Investigația jurnalistică a inclus și imagini video realizate la centrul din Măciuca. O parte dintre acestea au fost prezentate într-un material video publicat de Snoop.ro, însă alte secvențe nu au fost făcute publice din cauza caracterului lor sensibil.

Dosarul fusese clasat inițial de procurorii din Vâlcea după câteva luni de la deschiderea anchetei.

Potrivit informațiilor prezentate de Răzvan Luțac, Parchetul General a criticat ulterior această primă soluție și ar fi considerat-o „nelegală”, în cadrul procedurilor prin care prima clasare a fost contestată.

Ancheta a continuat, însă după aproximativ zece ani cazul a fost clasat din nou, de această dată pe motiv că nu au fost identificați făptașii.

Clasarea ridică întrebări importante în contextul în care existau persoane care ar fi oferit informații despre ceea ce se întâmpla în centru și materiale care ar fi fost analizate în cadrul investigației.

Unul dintre foștii angajați care ar fi vorbit cu procurorii a decis să își prezinte public experiența, potrivit informațiilor relatate de jurnalist.

Acesta susține că accesul său în clădire a fost restricționat după apariția cazului în presă și că, ulterior, a fost îndepărtat treptat din sistemul DGASPC după ce a dat declarații despre situația din centru.

Fostul angajat mai susține că niciuna dintre persoanele care ar fi recunoscut în fața procurorilor situațiile petrecute la Măciuca nu mai lucrează în prezent în sistemul DGASPC.

Dacă aceste afirmații se confirmă, situația poate avea consecințe mai largi asupra modului în care sunt protejați angajații care semnalează nereguli în instituțiile publice și asupra disponibilității altor martori de a colabora cu anchetatorii în cazuri similare.

În relatarea fostului angajat apar și acuzații privind modul în care era administrată medicația pacienților.

Acesta susține că directorul centrului ar fi decis, în anumite situații, care dintre pacienți urma să mai primească tratament și care urma să fie „lăsat”, potrivit informațiilor prezentate în investigația jurnalistică.

Aceste afirmații reprezintă acuzații relatate de sursa citată și ar necesita, pentru stabilirea responsabilității juridice, verificări și probe administrate de autoritățile competente.

O altă problemă semnalată de jurnalistul Răzvan Luțac este lipsa accesului la ordonanța prin care dosarul a fost clasat definitiv.

Potrivit relatării, Parchetul General a refuzat să ofere documentul chiar și într-o formă anonimizată. Jurnalistul invocă prevederi din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, care permit, în anumite condiții, comunicarea unor astfel de documente.

Fără acces la motivarea completă a soluției, este dificil de analizat public ce probe au fost administrate, ce declarații au fost luate în considerare și care au fost motivele exacte pentru care anchetatorii au ajuns la concluzia că persoanele responsabile nu au putut fi identificate.

O parte dintre foștii beneficiari ai centrului au fost îngropați într-un cimitir din zonă.

Jurnalistul descrie locul ca fiind acoperit de vegetație, cu cruci degradate, căzute sau distruse, în timp ce restul cimitirului, folosit de comunitatea locală, este întreținut.

Imaginea locului în care sunt îngropate persoanele despre care este vorba în anchetă a devenit, în relatarea jurnalistică, un element care completează povestea unui caz rămas fără persoane trase la răspundere.

Cazul de la Măciuca depășește situația unui singur centru și readuce în discuție problemele sistemului de protecție socială din România.

Persoanele internate în astfel de centre se află adesea într-o poziție de vulnerabilitate majoră, mai ales atunci când suferă de afecțiuni psihice severe și depind complet de angajații instituției pentru tratament, hrană, îngrijire și siguranță.

După aproximativ zece ani de investigații, dosarul privind presupusele abuzuri de la Măciuca a fost clasat fără identificarea unor făptași. Între timp, pacienții despre care s-a relatat că ar fi fost victime au murit, iar mai multe persoane care ar fi oferit informații anchetatorilor nu mai lucrează în sistem, potrivit jurnalistului Răzvan Luțac.

Informațiile și mărturiile prezentate în acest material au fost furnizate de jurnalistul Răzvan Luțac, autorul investigației despre cazul centrului din Măciuca, județul Vâlcea.