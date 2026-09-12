Omar Hayssam, eliberat condiționat vineri din penitenciar, a fost internat într-o unitate spitalicească, unde primește îngrijiri medicale sub pază și supraveghere permanentă. Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a dispus luarea sa în custodie publică pentru 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României. Polițiștii de imigrări l-au preluat pe Hayssam vineri, imediat după eliberarea sa din închisoare.

Autoritățile verifică situația acestuia, întrucât sirianul nu deține cetățenia română și nu are un drept de ședere reglementat pe teritoriul țării.

Având în vedere starea sa de sănătate, măsura custodiei publice este executată în prezent într-o unitate medicală, sub supraveghere permanentă.

Inspectoratul General pentru Imigrări a transmis că procedurile de îndepărtare de pe teritoriul României vor continua după finalizarea internării medicale.

„Față de cetățeanul străin a fost dispusă măsura luării în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României. Având în vedere starea sa de sănătate, măsura se execută în prezent sub pază și supraveghere permanentă în cadrul unei unități spitalicești, unde primește îngrijirile medicale necesare. La finalizarea internării medicale, persoana va fi transferată într-un centru de cazare al Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea procedurilor, în vederea returnării”, se arată în comunicatul IGI.

Potrivit unor surse judiciare, persoana menționată în comunicatul instituției este Omar Hayssam.

Tribunalul Ilfov a hotărât vineri eliberarea condiționată a lui Omar Hayssam, care executa o pedeapsă de 24 de ani de închisoare. Decizia a venit după mai mulți ani de detenție, sirianul având mai multe condamnări definitive.

Fostul om de afaceri a primit condamnări în mai multe dosare penale, printre care: