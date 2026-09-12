Omar Hayssam, internat sub pază după eliberarea condiționată. Ce măsuri au luat autoritățile
- Mădălina Sfrijan
- 12 septembrie 2026, 12:05
Omar Hayssam, eliberat condiționat vineri din penitenciar, a fost internat într-o unitate spitalicească, unde primește îngrijiri medicale sub pază și supraveghere permanentă. Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a dispus luarea sa în custodie publică pentru 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României. Polițiștii de imigrări l-au preluat pe Hayssam vineri, imediat după eliberarea sa din închisoare.
Polițiștii de imigrări l-au preluat pe Omar Hayssam
Autoritățile verifică situația acestuia, întrucât sirianul nu deține cetățenia română și nu are un drept de ședere reglementat pe teritoriul țării.
Având în vedere starea sa de sănătate, măsura custodiei publice este executată în prezent într-o unitate medicală, sub supraveghere permanentă.
IGI va transfera persoana într-un centru de cazare
Inspectoratul General pentru Imigrări a transmis că procedurile de îndepărtare de pe teritoriul României vor continua după finalizarea internării medicale.
„Față de cetățeanul străin a fost dispusă măsura luării în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României. Având în vedere starea sa de sănătate, măsura se execută în prezent sub pază și supraveghere permanentă în cadrul unei unități spitalicești, unde primește îngrijirile medicale necesare. La finalizarea internării medicale, persoana va fi transferată într-un centru de cazare al Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea procedurilor, în vederea returnării”, se arată în comunicatul IGI.
Potrivit unor surse judiciare, persoana menționată în comunicatul instituției este Omar Hayssam.
Tribunalul Ilfov a decis eliberarea condiționată
Tribunalul Ilfov a hotărât vineri eliberarea condiționată a lui Omar Hayssam, care executa o pedeapsă de 24 de ani de închisoare. Decizia a venit după mai mulți ani de detenție, sirianul având mai multe condamnări definitive.
Omar Hayssam are mai multe condamnări
Fostul om de afaceri a primit condamnări în mai multe dosare penale, printre care:
- 24 de ani de închisoare în dosarul „Manhattan”, în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru infracțiuni economice;
- 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliștilor români în Irak;
- 16 ani de închisoare în dosarul „Volvo Truck”;
- 3 ani de închisoare în dosarul „Foresta Nehoiu”;
- 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei.