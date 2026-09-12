Justitie Breaking news

Omar Hayssam, internat sub pază după eliberarea condiționată. Ce măsuri au luat autoritățile

Omar Hayssam, internat sub pază după eliberarea condiționată. Ce măsuri au luat autoritățileOmar Hayssam. Sursă foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Omar Hayssam, eliberat condiționat vineri din penitenciar, a fost internat într-o unitate spitalicească, unde primește îngrijiri medicale sub pază și supraveghere permanentă. Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a dispus luarea sa în custodie publică pentru 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României. Polițiștii de imigrări l-au preluat pe Hayssam vineri, imediat după eliberarea sa din închisoare.

Polițiștii de imigrări l-au preluat pe Omar Hayssam

Autoritățile verifică situația acestuia, întrucât sirianul nu deține cetățenia română și nu are un drept de ședere reglementat pe teritoriul țării.

Având în vedere starea sa de sănătate, măsura custodiei publice este executată în prezent într-o unitate medicală, sub supraveghere permanentă.

spital

Spital. Sursa foto: AI

IGI va transfera persoana într-un centru de cazare

Inspectoratul General pentru Imigrări a transmis că procedurile de îndepărtare de pe teritoriul României vor continua după finalizarea internării medicale.

„Față de cetățeanul străin a fost dispusă măsura luării în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României. Având în vedere starea sa de sănătate, măsura se execută în prezent sub pază și supraveghere permanentă în cadrul unei unități spitalicești, unde primește îngrijirile medicale necesare. La finalizarea internării medicale, persoana va fi transferată într-un centru de cazare al Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea procedurilor, în vederea returnării”, se arată în comunicatul IGI.

Potrivit unor surse judiciare, persoana menționată în comunicatul instituției este Omar Hayssam.

Tribunalul Ilfov a decis eliberarea condiționată

Tribunalul Ilfov a hotărât vineri eliberarea condiționată a lui Omar Hayssam, care executa o pedeapsă de 24 de ani de închisoare. Decizia a venit după mai mulți ani de detenție, sirianul având mai multe condamnări definitive.

Omar Hayssam are mai multe condamnări

Fostul om de afaceri a primit condamnări în mai multe dosare penale, printre care:

  • 24 de ani de închisoare în dosarul „Manhattan”, în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru infracțiuni economice;
  • 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliștilor români în Irak;
  • 16 ani de închisoare în dosarul „Volvo Truck”;
  • 3 ani de închisoare în dosarul „Foresta Nehoiu”;
  • 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

 

Stiri calde

23:05 - Trucul simplu care te scapă de lacrimi când tai ceapa. Ce trebuie să faci înainte să folosești cuțitul

22:56 - Negocieri pentru pace în Ucraina. Jared Kushner anunță posibile progrese în doar câteva săptămâni

22:46 - Semnal de alarmă în industria tehnologică: Șeful Anthropic cere încetinirea dezvoltării AI din cauza riscurilor ciber...

22:34 - Record Mondial la București: 20.000 de oameni au participat la „Masa care unește” de 5 kilometri

22:25 - Giorgia Meloni critică strategia firewall împotriva AfD: Un răspuns ineficient la ascensiunea dreptei în Germania

22:15 - Paradisul ascuns de pe coasta Țării Galilor. Cum arată viața într-un sat în care timpul pare că s-a oprit

HAI România!

România și marile oportunități ratate după 1989. Deciziile care ar fi putut schimba economia

România și marile oportunități ratate după 1989. Deciziile care ar fi putut schimba economia

De ce startup-urile mici au un avantaj în fața marilor companii tech. Analiza unui specialist

De ce startup-urile mici au un avantaj în fața marilor companii tech. Analiza unui specialist

Bab el-Mandeb: strâmtoarea care schimbă calculul războiului din Golf

Bab el-Mandeb: strâmtoarea care schimbă calculul războiului din Golf

Proiecte speciale