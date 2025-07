Caz de război. Germania acuză China comunistă că i-a atacat un avion cu laser

Ministerul de Externe al Germaniei l-a convocat marți pe ambasadorul Chinei la Berlin, în urma unui incident grav petrecut în Marea Roșie. Conform autorităților germane, un avion militar aflat într-o misiune sub egida Uniunii Europene ar fi fost țintit cu un laser de către o navă de război chineză, gest considerat o provocare directă și o amenințare la adresa securității echipajului german, potrivit Reuters.

Misiunea europeană, denumită ASPIDES, are scopul de a proteja rutele maritime internaționale din regiunea Mării Roșii. Avionul german implicat în incident este parte a unei platforme multi-senzor (MSP), supranumită și „ochiul zburător”, utilizată pentru recunoaștere aeriană.

Potrivit Ministerului Apărării de la Berlin, aeronava efectua un zbor de rutină la începutul lunii iulie, când a fost vizată cu un fascicul laser de către o navă militară chineză, fără nicio avertizare prealabilă și fără motiv aparent.

„Acțiunea reprezintă o încălcare gravă a normelor internaționale și a pus în pericol viețile personalului nostru,” a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

Zborul a fost imediat întrerupt din precauție, iar aeronava a aterizat în siguranță la o bază din Djibouti. Oficialii germani au mai precizat că activitatea MSP a fost reluată între timp și continuă să contribuie esențial la informarea partenerilor internaționali despre situația din regiune.

Ministerul german de Externe a transmis un mesaj ferm pe platforma X (fostul Twitter): „Punerea în pericol a personalului german și perturbarea unei operațiuni internaționale sunt total inacceptabile.” Până la momentul redactării acestui material, nici Ministerul de Externe al Chinei și nici ambasada chineză la Berlin nu au oferit un punct de vedere oficial.

MSP-ul implicat este operat de o companie civilă, însă include și personal militar german. Această colaborare public-privată a devenit esențială în monitorizarea unor regiuni de conflict sau instabilitate, precum Marea Roșie.

Germany accuses the Chinese military of using a laser to target a German aircraft in the EU operation ASPIDES and summoned the Chinese ambassador. I suspect the involved aircraft is D-CUTE #3CF6C2 a chartered German Beechcraft Super King Air 350 from Atlas Air Service https://t.co/696dsQsECy pic.twitter.com/AVgmPkQFIP

— Intel and Recon (@IntelAndRecon) July 8, 2025