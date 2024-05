China a lansat o nouă navă de război „invizibilă”. Noi semne de îngrijorare la Washington

O nouă corvetă sau fregată ușoară „invizibilă” din China și-a făcut aparent călătoria inaugurală, după cum arată imaginile din satelit.

Designul navei are unele asemănări generale cu corvetele suedeze din clasa Visby, care nu pot fi detectate de radare.

Rapiditatea cu care par să avanseze lucrările la această navă vorbește, de asemenea, despre amploarea și domeniul de aplicare a capacității de construcție navală a Chinei, ceea ce reprezintă o provocare uriașă chiar și pentru cei mai bine echipați concurenți ai lumii, în principal Statele Unite ale Americii și Suedia.

Cu doar două săptămâni în urmă, primul portavion proiectat în China, care are îmbunătățiri majore, a pornit, de asemenea, în testele sale inaugurale pe mare.

Nu se știe exact când a părăsit nava portul, unde a navigat și dacă s-a întors deja în port.

Prima imagine clară a acestei nave a apărut în noiembrie 2023, sub forma unei fotografii realizate la Șantierul Naval Liaoning. Imaginile din satelit indică faptul că nava era în construcție acolo cel puțin din luna august a anului trecut, potrivit lui Tom Shugart, cercetător la Center for a New American Security (CNAS).

În plus față de tunul principal, imaginea apărută online în noiembrie anul trecut părea să arate o serie de sisteme de lansare verticală în fața suprastructurii principale și o punte de zbor.

Nava are, în rest, un design care pune accent pe caracteristicile puțin observabile (invizibile).

