Polițiștii și jandarmii continuă duminică, 6 septembrie, căutările unui bărbat de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care a fugit după ce a abandonat un autoturism în apropierea unei păduri din Mehedinți. În operațiune este folosit și un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne, iar fotografia bărbatului a fost făcută publică.

Căutările se desfășoară în zona orașului Strehaia, cu sprijinul structurilor din mai multe județe.

”Poliţiştii şi jandarmii mehedinţeni continuă şi astăzi, 6 septembrie, activităţile de căutare a bărbatului de 26 de ani, care ar fi abandonat un autoturism în zona unei păduri din apropierea oraşului Strehaia. Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul structurilor din judeţele învecinate şi al unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al MAI”, a transmis duminică Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mehedinţi.

Incidentul a început sâmbătă, în jurul orei 15:30.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Strehaia au făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism înmatriculat în Bulgaria.

Conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea.

Ulterior, mașina a fost găsită abandonată în zona unei păduri.

Pentru găsirea bărbatului au fost mobilizate mai multe structuri de ordine publică.

„Pentru depistarea conducătorului auto, un bărbat de 26 de ani, cetăţean al Republicii Moldova, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Dolj, Gorj şi Caraş-Severin, al poliţiştilor din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi şi al jandarmilor mehedinţeni, desfăşoară activităţi de căutare în zona în care autoturismul a fost abandonat", a precizat IPJ Mehedinţi.

În sprijinul echipelor aflate în teren a fost trimis și un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MAI.

Polițiștii au făcut verificări și în privința autoturismului abandonat.

Datele obținute până în prezent indică faptul că mașina ar fi fost furată de pe teritoriul Bulgariei.

Căutările bărbatului de 26 de ani continuă în zona în care autoturismul a fost găsit.