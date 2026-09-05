Polițistul local din Sectorul 1, care i-a aruncat pe trotuar legumele și fructele unei femei în vârstă, a fost sancționat. În urma cazului, autoritatea locală a anunțat și măsuri pentru intervențiile viitoare ale Poliției Locale. Polițiștii locali care desfășoară activități în teren urmează să fie echipați cu camere video de tip body-cam.

Potrivit Primăriei Sectorului 1, agentul implicat în incident a fost mutat temporar într-o structură în care nu intră în contact direct cu publicul. În paralel, acesta este cercetat disciplinar.

Cazul a fost sesizat și organelor de urmărire penală, pentru a se stabili circumstanțele în care femeia desfășura activitatea de vânzare a legumelor și fructelor pe domeniul public.

Ancheta penală urmează să stabilească dacă femeia era implicată într-o activitate organizată de comerț ilegal sau dacă exista posibilitatea ca aceasta să fi fost exploatată.

Primăria Sectorului 1 a anunțat că polițiștii locali care merg în teren vor fi echipați cu camere video de tip body-cam.

Până la finalizarea procedurii de achiziție a echipamentelor, intervențiile în teren vor fi realizate în echipe mixte, formate din polițiști locali și polițiști de la Poliția Generală.

„Concret, pentru intervenții, polițistul local va fi însoțit și de un polițist de la Poliția Generală, echipat cu body-cam”, a transmis Primăria Sectorului 1.

Măsura vine după incidentul în care modul de intervenție al unui agent al Poliției Locale Sector 1 a fost surprins de martori și filmat.

George Tuță: „Este nevoie să tratăm cu empatie fiecare persoană aflată într-o situație dificilă”

Primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, a declarat că așteaptă atât rezultatele cercetării disciplinare, cât și ale anchetei penale.

„Este nevoie să tratăm cu empatie fiecare persoană aflată într-o situație dificilă. Aștept cu interes măsurile Comisiei de Disciplină a DGPL S1, dar și rezultatele anchetei penale în privința traficului de persoane sau existența unei structuri organizate de comerț ilegal”, a transmis George Cristian Tuță.

Edilul a precizat, în același timp, că incidentul nu trebuie extins asupra întregii activități a Poliției Locale.

„În același timp, aș vrea să nu demonizăm activitatea întregii Poliții Locale, o entitate extrem de utilă pentru intervenții în privința deșeurilor aruncate ilegal și identificarea vinovaților, sancțiuni pentru parcări neregulamentare și ridicarea mașinilor parcate ilegal sau alte intervenții la sesizările cetățenilor”, a mai transmis primarul.

Incidentul a avut loc în zona Dorobanți din București și a fost surprins de martori. Femeia vindea legume și fructe pe trotuar. În imaginile filmate în timpul intervenției se vede cum o parte dintre legume și fructe sunt aruncate pe jos. Unele dintre produse ajung să fie călcate în picioare, iar femeia începe să plângă.

La un moment dat, polițistul local, îmbrăcat în civil, ia o parte din marfa femeii și o pune în portbagajul unei mașini.

Mai mulți martori au intervenit pentru a o ajuta pe femeie să își strângă produsele de pe trotuar.

Incidentul a avut loc în contextul unor sesizări privind comerțul ambulant fără autorizație în zona respectivă.

Potrivit Poliției Locale Sector 1, dispeceratul instituției a înregistrat 12 apeluri în ultimele șase luni referitoare la comercializarea ambulantă a fructelor, legumelor și florilor, dintre care trei în intervalul de șapte zile anterior intervenției.

Instituția a precizat că activitatea comercială desfășurată fără respectarea condițiilor legale trebuie verificată atunci când există sesizări și sunt constatate astfel de situații.

În același timp, Poliția Locală Sector 1 a transmis că împrejurarea în care a avut loc intervenția nu justifică un comportament necorespunzător din partea agenților.

Cercetarea disciplinară a polițistului urmează să stabilească dacă acesta a încălcat normele de conduită sau alte obligații de serviciu, în timp ce ancheta penală va analiza situația femeii și eventualele circumstanțe legate de comerțul ilegal sau exploatarea acesteia.