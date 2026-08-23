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Firma care repară trotuarele de pe Regina Elisabeta, amendată cu 60.000 de lei. Ce au găsit polițiștii duminică

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Firma care repară trotuarele de pe Regina Elisabeta, amendată cu 60.000 de lei. Ce au găsit polițiștii duminicăLucrări Bulevardul Regina Elisabeta. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Poliția Locală a Municipiului Bucureștia sancționat cu 60.000 de lei firma contractată de Administrația Străzilor pentru repararea trotuarelor de pe Bulevardul Regina Elisabeta. Duminică, polițiștii locali au găsit din nou zone de lucru nesemnalizate corespunzător și garduri lipsă ori căzute, iar PMB a anunțat că va fi întocmit un nou proces-verbal.

Firma care repară trotuarele de pe Regina Elisabeta, amendată cu 60.000 de lei

Firma care execută lucrările de reparare a trotuarelor de pe Bulevardul Regina Elisabeta a fost sancționată în ultimele zile de Poliția Locală a Municipiului București.

Amenda aplicată a fost de 60.000 de lei.

Problemele nu au fost însă remediate în totalitate, iar la verificarea făcută duminică au fost descoperite din nou nereguli în zonele în care se lucrează.

PMB anunță un nou proces-verbal

„Lipsa de respect, dar şi neasigurarea unei treceri fâră pericole pentru pietoni vin la pachet cu amenzi. Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a sancţionat zilele trecute firma, contractată de Administraţia Străzilor Bucureşti, care repară trotuarele de pe Bd. Regina Elisabeta cu 60.000 de lei, iar mâine îi va întocmi din nou proces verbal”, anunţă PMB.

Primăria Municipiului București arată că polițiștii locali au verificat din nou șantierul duminică seară.

În timpul controlului, aceștia au constatat că unele zone aflate în lucru nu erau semnalizate corespunzător.

Poliția Locală

Poliția Locală. Sursă foto: Facebook

Garduri lipsă sau căzute în zonele de lucru

Potrivit PMB, gardurile care ar fi trebuit să delimiteze perimetrele erau în unele locuri lipsă, iar în altele se aflau căzute.

Primăria consideră că situația arată că lucrarea nu este monitorizată corespunzător de reprezentanții firmei.

Polițiștii locali au intervenit pentru securizarea zonelor.

”Oamenii legii au ridicat gardurile aflate la pământ şi au securizat perimetrele. Firmele care câştigă licitaţii trebuie să ştie că trebuie să fie responsabile şi că siguranţa oamenilor nu se negociază”

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