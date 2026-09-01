Polițistul și scriitorul Marian Godină a oferit, într-o postare publică, detalii despre cazul femeii în vârstă sancționată pentru că vindea legume pe un trotuar din cartierul bucureștean Dorobanți.

Imaginile intervenției au stârnit numeroase reacții în mediul online, însă, potrivit relatării sale, amenda ar fi fost aplicată după avertismente repetate și mai multe încercări ale autorităților de a găsi o soluție legală.

Conform informațiilor prezentate de Marian Godină, femeia practica de mai mulți ani comerț stradal neautorizat în zonă. În tot acest timp, polițiștii locali ar fi avertizat-o în repetate rânduri înainte de a decide confiscarea mărfii și de a aplica o amendă.

Godină susține că produsele nu proveneau doar dintr-o cantitate mică adusă de femeie, ci erau transportate cu o dubă a nepotului acesteia. Bărbatul ar comercializa, la rândul său, produse direct din autovehicul, iar atunci când ar observa patrulele de poliție, ar închide duba și ar părăsi zona.

Potrivit aceleiași relatări, polițiștii locali au încercat să o ajute pe femeie să își desfășoare activitatea în mod legal. Aceștia ar fi contactat administrația piețelor și i-ar fi oferit posibilitatea de a alege o piață în care să închirieze o tarabă.

Costul unui loc ar fi de aproximativ 25 de lei pe zi, iar în piețele respective ar exista spații disponibile. Deși femeia ar fi promis că va accepta această variantă, ea ar fi revenit ulterior pe trotuarul din Dorobanți.

Marian Godină mai afirmă că intervenția nu ar fi fost una întâmplătoare, ci ar fi avut loc în contextul reclamațiilor formulate de locuitorii din zonă. Poliția Locală ar primi săptămânal sesizări referitoare la ocuparea spațiului pietonal și la comerțul neautorizat practicat acolo.

În aceste condiții, după avertismentele și soluțiile oferite anterior, agenții ar fi fost obligați să aplice măsurile prevăzute de lege, respectiv confiscarea produselor și sancționarea contravențională a femeii.