Câți europeni plătesc pentru Netflix și alte platforme de streaming

Aproape o treime dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană au plătit în 2025 pentru servicii de streaming precum Netflix, însă diferențele dintre state sunt foarte mari. Irlanda și Danemarca au cele mai ridicate ponderi ale abonaților, în timp ce Bulgaria se află la celălalt capăt al clasamentului, potrivit datelor Eurostat.

Serviciile online pe bază de abonament sunt mult mai răspândite în gospodăriile din nordul și vestul Europei, în timp ce în mai multe state din est numărul celor care plătesc pentru astfel de platforme rămâne considerabil mai redus.

De la serialele și filmele urmărite pe Netflix până la transmisiunile sportive disponibile prin servicii precum DAZN, abonamentele recurente au devenit o cheltuială lunară pentru o parte importantă a populației europene.

Datele Eurostat pentru 2025 arată că 32,7% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană aveau un abonament plătit pentru servicii de streaming video sau pentru vizionarea online a evenimentelor sportive. Diferențele dintre state sunt însă considerabile.

Irlanda se află pe primul loc, cu 63,9% dintre utilizatorii de internet care plătesc pentru astfel de servicii. Danemarca urmează cu 61,1%, iar Țările de Jos ocupă următoarea poziție, cu o pondere de 59,2%.

În aceste state, serviciile video și sportive oferite prin platforme precum Amazon Prime și Disney+ sunt utilizate contra cost de mai mult de jumătate dintre persoanele care folosesc internetul.

Situația arată complet diferit în statele aflate la coada clasamentului.

Bulgaria înregistrează cea mai redusă rată dintre țările UE, doar 9,3% dintre utilizatorii de internet plătind pentru servicii de streaming.

Urmează Slovenia, unde ponderea este de 13,7%, Letonia, cu 16,7%, și Lituania, cu 17,4%.

Datele evidențiază astfel diferența dintre nordul și vestul continentului, unde abonamentele digitale sunt mult mai răspândite, și mai multe state est-europene, unde disponibilitatea de a plăti pentru aceste servicii este mai scăzută.

Abonamentele pentru filme, seriale și sport nu sunt însă singurele servicii digitale pentru care europenii plătesc lunar.

Platformele de streaming audio, folosite pentru muzică și podcasturi prin servicii precum Spotify și YouTube Premium, sunt plătite de 23% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană. Procentul scade considerabil atunci când este vorba despre publicațiile tradiționale disponibile online.

Site-urile de știri, ziarele digitale și revistele au abonamente plătite în cazul a 7,2% dintre utilizatorii de internet din UE. Mai jos se află serviciile destinate jocurilor video interactive în cloud, precum Xbox Game Pass.

Pentru această categorie plătesc 6,1% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană.

Popularitatea platformelor cu plată nu le-a ferit însă de conflicte cu utilizatorii. În ultimele luni, mai multe servicii bazate pe abonamente au fost vizate de acțiuni în justiție în state ale Uniunii Europene.

O asociație a consumatorilor din Țările de Jos a dat în judecată Netflix în legătură cu majorările tarifelor pentru abonamente.

Prețurile au crescut cu până la 75% comparativ cu nivelurile din 2017, iar potențialele prejudicii au fost evaluate la 673 de milioane de euro. Și în Germania au existat proceduri similare, iar mai multe instanțe s-au pronunțat deja în favoarea consumatorilor.

În Spania, un proces este în continuare în desfășurare. O altă procedură deschisă în Austria s-a încheiat printr-o înțelegere extrajudiciară privind acordarea unor despăgubiri.