Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr Schengen, a transmis un mesaj referitor la relația dintre România și Statele Unite, chiar în ziua în care Ambasada SUA la București marchează sărbătoarea „Zilei Independenței”. Oficialul a enumerat mai multe proiecte strategice aflate în întârziere și a susținut că România trebuie să accelereze colaborarea economică cu principalul său partener strategic.

În mesajul publicat cu ocazia celebrării Zilei Independenței Statelor Unite, Cătălin Predoiu a vorbit despre importanța relației dintre București și Washington și despre proiectele care, în opinia sa, au rămas în urmă.

„Investițiile americane ar însemna și securitate militară gratuită atașată. Întregul „oraș politic” se va regrupa astăzi la recepția Ambasadei SUA pentru a celebra „Independence Day”. Curând va fi 4th of July, Ziua SUA. În câteva zile, establishment-ul politic românesc va declanșa o „ploaie” de declarații despre importanța Parteneriatului Strategic cu SUA. Cod portocaliu, cel puțin!”

Vicepremierul a afirmat că, dincolo de mesajele publice privind parteneriatul dintre cele două state, există o serie de proiecte economice și energetice care nu au avansat în ritmul așteptat.

În mesajul său, Cătălin Predoiu a enumerat mai multe investiții și inițiative strategice despre care afirmă că stagnează de ani de zile sau nu au fost încă lansate.

„In the meantime: Proiecte economice strategice cu SUA stagnate sau întârziate de ani de zile:

• Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, SMR, Coridorul Vertical.

• Investiții și achiziții americane incluse în SAFE: nesemnificative; se poate spune acum „almost zero”, principalul proiect fiind blocat deocamdată.

• Proiecte strategice posibile, dar încă neinițiate: Portul Constanța, centre de date, incubatoare de afaceri, AI, minerale rare.

• Ultima vizită substanțială a unui oficial român la Washington: cu luni de zile în urmă.

Guvern cu puteri depline care să recupereze întârzierile: „it doesn’t exist”. Nu vreau să spun că e cineva de vină; orice individualizare ar fi superficială și incorectă. Este un rezultat colectiv. Subliniez că, în România, ar fi cazul să trecem de la vorbe la fapte, totuși. God bless Romania, the USA and our Strategic Partnership!”, a declarat Cătălin Predoiu.

Cătălin Predoiu a susținut că dezvoltarea relațiilor economice cu Statele Unite ar trebui să reprezinte o prioritate, în contextul în care România beneficiază de un parteneriat strategic cu Washingtonul.

În februarie 2026, Cătălin Predoiu a efectuat o vizită oficială în Statele Unite, unde a avut întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane.

În calitate de vicepremier și ministru de Interne, acesta a discutat cu Pamela Bondi, procurorul general al Statelor Unite la acel moment, Kristi Noem, secretarul pentru Securitate Internă, Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații la acea vreme, și Kash Patel, directorul FBI și apropiat al președintelui american Donald Trump.

Potrivit informațiilor prezentate la acel moment, discuțiile au vizat teme legate de securitate, combaterea criminalității și programul Visa Waiver.