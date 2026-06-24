Cătălin Predoiu, ministrul interimar al Afacerilor Interne și vicepremier, a explicat poziția sa privind participarea PNL la guvernare, tensiunile din interiorul partidului și votul exprimat în Parlament referitor la formarea unui nou executiv.

Predoiu afirmă că, în ultimele săptămâni, a susținut constant ideea ca PNL să participe la guvernare, argumentând că România are nevoie de un executiv cu puteri depline.

„De peste o lună de zile, eu și alți colegi din PNL am susținut constant că partidul trebuie să participe la guvernare, deoarece România are nevoie de un guvern funcțional, cu puteri depline, și fără PNL nu se prea poate. PNL este soluția crizei politice, nu AUR. Piețele financiare și mediul economic și-ar putea pierde răbdarea, iar prelungirea incertitudinii a generat costuri și riscuri pe care nu ni le puteam permite”, a scris ministrul pe predoiupolitica.ro.

Liderul liberal spune că, în interiorul partidului, au existat discuții și voturi repetate privind ideea ca PNL să intre în opoziție după guvernarea alături de PSD:

„În tot acest timp, în partid s-a discutat și s-a votat în mod repetat ideea că PNL nu ar trebui să continue la guvernare alături de PSD și că o perioadă în opoziție ar reprezenta cea mai bună opțiune pentru viitorul partidului.”

Predoiu susține însă că a avut o altă poziție, bazată pe necesitatea de a prioritiza interesul public în fața interesului politic.

Cătălin Predoiu a făcut referire și la schimbarea de abordare din ultimele zile în cadrul conducerii PNL, care ar fi susținut formarea unui nou guvern:

„Cu atât mai mult, am privit cu interes schimbarea de abordare din ultimele zile, când conducerea PNL a decis să susțină formarea unui nou guvern. Dincolo de calculele politice inerente oricărei formațiuni, important este că s-a făcut un pas înainte pentru depășirea blocajului și pentru oferirea unui semnal de stabilitate către societate și către piețe.”

Predoiu explică faptul că a votat pentru guvernul propus recent, chiar dacă știa că acesta nu are șanse reale să treacă: „Am votat pentru guvernul propus acum două zile pentru că reprezenta o soluție care putea închide o perioadă de incertitudine și putea repune instituțiile statului în mișcare.”

El afirmă că votul a fost unul de principiu, nu unul decisiv pentru validarea guvernului: „Știam că în momentul în care am votat, guvernul nu va mai trece, pentru că nu existau voturile necesare în sală, dar am ales să subliniez, încă o dată, nevoia țării de a avea un guvern.”

Vicepremierul afirmă că își asumă eventualele consecințe ale poziției sale și nu va contesta deciziile partidului:

„În ceea ce mă privește, sunt gata să accept aceste consecințe. Nu cer nimănui nimic. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere. O voi lua ca atare, nu o voi comenta și îmi voi continua activitatea publică în condițiile date”. În același timp, Predoiu spune că situația internă a partidului trebuie gestionată prin dialog și compromis.