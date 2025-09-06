Politica Cătălin Predoiu, mesaj de apreciere la închiderea sezonului estival







Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj de apreciere colegilor săi din structurile ministerului. În prezența secretarilor de stat, a prefectului, a comandanților structurilor armate, a reprezentanților mass-media și a altor oficiali, ministrul Predoiu a subliniat importanța profesionalismului și devotamentului de care au dat dovadă angajații distinși la acest eveniment.

Ministrul le-a mulțumit personal celor premiați pentru intervențiile care au dus la salvarea de vieți omenești, menționând că astfel de acțiuni reflectă nu doar responsabilitate profesională, ci și un profund angajament față de cetățeni. Ministrul a adăugat că gesturile acestora sunt reprezentative pentru întreaga structură a Ministerului Afacerilor Interne și a exprimat convingerea că orice alt coleg ar fi acționat similar în condiții critice.

Totodată, Cătălin Predoiu a declarat că recunoașterea meritelor angajaților este un semn de respect atât din partea conducerii ministerului, cât și din partea comunităților locale și a cetățenilor pe care aceștia îi deservesc.

Cătălin Predoiu a mai declarat că demersurile de recunoaștere a angajaților care se evidențiază în timpul serviciului nu sunt acțiuni de imagine, ci măsuri necesare și firești din partea conducerii instituției. Potrivit acestuia, astfel de gesturi reflectă respectul și aprecierea pentru profesionalismul celor care se implică activ în misiunile specifice.

„Acţiunea de astăzi nu a fost şi nu este una de imagine şi nu doresc în niciun fel să lăsăm să se înţeleagă că încercăm să captăm simpatie derivată din eroismul acestor colegi. Este un act corect, obligatoriu şi necesar al conducerii ministerului de a remarca şi recompensa pe cei care se disting în acţiune, de a le arăta că se vede ceea ce fac, că este important şi că se bucură de respectul nostru”, mai arată Predoiu.

Predoiu a adăugat că acest tip de inițiative nu sunt izolate și vor continua și în perioada următoare. Ministerul are deja în vedere o nouă rundă de recompense pentru angajații care s-au remarcat în ultimele luni sau care au fost răniți ori agresați în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

„La minister avem planificată o nouă acţiune de recompensare a celor care s-au distins în activitate în lunile anterioare, precum şi a celor care au avut de suferit, care au fost răniţi sau atacaţi în exercitarea profesiei lor”, a punctat ministrul de Interne.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat importanța menținerii unei prezențe constante la Constanța, atât la începutul, cât și la finalul sezonului estival. Potrivit acestuia, aceste vizite permit o analiză detaliată a măsurilor implementate, identificarea aspectelor care au funcționat eficient și stabilirea direcțiilor de acțiune pentru viitor.

„De aceea am acordat întotdeauna — și eu, și colegii mei, și dumneavoastră — o importanță deosebită prezenței la Constanța, atât la începerea sezonului estival, cât și la încheierea lui, pentru a trage concluzii, pentru a vedea ce a funcționat, cum a funcționat și ce mai este de făcut”, a mai spus ministrul Predoiu

Prezența întregii conduceri a ministerului în teritoriu, inclusiv a structurilor responsabile de ordine publică, siguranța cetățenilor și intervențiile în situații de urgență, reflectă preocuparea autorităților pentru județul Constanța. Ministrul a evidențiat complexitatea provocărilor din această zonă, în special în ceea ce privește securitatea publică și protecția civilă.