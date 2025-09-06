Economie 500 de muncitori ilegali arestați la o fabrică Hyundai Motor din Georgia. Donald Trump continuă raidurile anti-imigrație







Autoritățile anti-imigrație din SUA au desfășurat cel mai mare raid din istorie într-un singur loc, reținând aproape 500 de străini, anunță presa americană. Acțiunea a avut loc ieri, 5 septembrie, la o fabrică de baterii Hyundai Motor din statul Georgia. Potrivit mandatului de percheziție, făcut public vineri, țintele inițiale au fost patru muncitori hispanici. Despre care autoritățile americane bănuiau că nu au documentele în regulă.

Aproximativ 500 de persoane au fost arestate joi la o uzină aflată în construcție, lângă Savannah, Georgia (n.r. stat din SUA). Fabrica urma să producă de baterii pentru vehicule electrice într-un joint-venture între Hyundai și compania sud-coreeană LG Energy Solution. Întregul amplasament pentru producția de vehicule electrice, evaluat la 7,6 miliarde de dolari, reprezintă cel mai mare proiect industrial din istoria statului Georgia.

Cei arestați trecuseră ilegal granița. Intraseră în Statele Unite ale Americii printr-un program de scutire de viză care le interzicea să lucreze sau își depășiseră perioada de ședere. Asta a declarat Steven Schrank, agent special responsabil în cadrul Homeland Security Investigations (HSI), la o conferință de presă desfășurată la Atlanta.

„Cei care exploatează forța noastră de muncă, subminează economia și încalcă legile federale vor fi trași la răspundere”, a spus Schrank, citat de WSJ. Ceea ce este nou este că raidul anti-imigrație vizează companiile străine care caută să facă investiții în America pentru a răspunde cerințelor comerciale ale președintelui Trump.

Acțiunea ICE a zguduit Coreea de Sud, un apropiat aliat al Washingtonului și un partener comercial de top. Hyundai, cu sediul la Seul, ale cărei vânzări în SUA au atins recorduri lunare timp de aproape un an, a promis 26 de miliarde de dolari în noi investiții americane de când Trump a preluat mandatul la începutul acestui an — inclusiv 5 miliarde după ce liderul sud-coreean a vizitat Casa Albă la începutul săptămânii trecute.

Dintre cei reținuți, peste 300 erau cetățeni sud-coreeni, potrivit unui oficial de la Seul. Coreea de Sud a protestat față de acțiunea SUA și a anunțat că încearcă să obțină eliberarea cetățenilor săi. Seulul nu a fost informat în prealabil de Washington despre raid, a spus un oficial sud-coreean. Hyundai a precizat că niciuna dintre persoanele reținute nu era angajată direct a companiei. LG Energy a spus că cooperează cu autoritățile.

Întrebat despre raid, Trump a declarat că persoanele arestate erau imigranți care au intrat în țară ilegal. „Erau, din câte înțeleg, mulți imigranți ilegali”, a spus el. „Unii nu erau dintre cei mai buni oameni. Dar am găsit mulți imigranți ilegali care lucrau acolo.”

Înaintea raidului de joi, forțele de ordine americane strânseseră probe, realizaseră interviuri și adunaseră documente. Mandatul de percheziție fusese acordat pe 31 august, la doar câteva zile după ce președintele sud-coreean Lee Jae Myung l-a vizitat pe Trump în Biroul Oval, unde cei doi s-au lăudat reciproc și au vorbit despre o colaborare mai profundă, notează WSJ.

Așa cum se poate vedea, acțiunea ICE (n.r. United States Immigration and Customs Enforcement) face ca două dintre politicile-cheie ale lui Trump, combaterea imigrației ilegale și reconstrucția industriei manufacturiere americane, să intre în contradicție. Ceea ce a creat confuzie în rândul analiștilor anericani, citați de Wall Street Journal.

Trump dorește ca SUA să rămână „cel mai bun loc din lume pentru a face afaceri”, respectând în același timp legile federale privind imigrația, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Potrivit datelor analizate de autorul articolului, acțiunile Hyundai Motors au scăzut cu 0,68 la sută până la închiderea piețelor de capital americane.