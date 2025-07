Sport Cătălin Cîrjan, dezamăgit după meciul de la Miercurea Ciuc. N-au avut nicio șansă în fața gazdelor







Cătălin Cîrjan, dezamăgit după meciul de la Miercurea Ciuc. CSM Csikszereda și Dinamo București au încheiat la egalitate, scor 2-2, în prima etapă a noului sezon de Superligă. Partida disputată la Miercurea Ciuc a fost marcată atât de un început ezitant din partea bucureștenilor, cât și de incidente în afara terenului.

Echipa gazdă a deschis scorul rapid, profitând de o defensivă visătoare a „alb-roșiilor”. În ciuda startului dificil, Dinamo a reușit să revină pe tabelă și să restabilească egalitatea până la finalul primei reprize.

A doua jumătate a meciului a fost controlată în mare parte de bucureșteni, care au ratat câteva ocazii importante de a înscrie golul victoriei.”

Cătălin Cîrjan, dezamăgit de dinamoviști

Căpitanul dinamoviștilor, Cătălin Cîrjan, a declarat la finalul partidei că este dezamăgit prestația echipei. El a subliniat că lipsa de determinare din primele minute a fost decisivă în destabilizarea echipei.

„A fost un început foarte rău pentru noi, am fost foarte moi. Din fericire, am avut o reacție bună, am făcut 2-2, dar nu am mai reușit să marcăm. Trebuie să fim mai hotărâți”, a spus el.

Incidente în afara stadionului

Partida a fost umbrită de tensiuni între forțele de ordine și galeria dinamovistă. În primele 30 de minute, suporterii echipei oaspete s-au confruntat cu jandarmii, iar conflictul a escaladat. În semn de protest față de intervenția autorităților, galeria a părăsit stadionul, iar în repriza secundă doar câteva zeci de suporteri au mai rămas în sectorul destinat vizitatorilor.

„E greu să joci fără fanii tăi. Mi se pare de neînțeles cum au fost îndepărtați din tribune. Sper ca data viitoare să îi avem alături pe toți, pentru că sprijinul lor contează enorm”, a declarat Cîrjan.

Ce spune Andrei Mărginean

Un alt jucător al echipei bucureștene, Andrei Mărginean, a remarcat și el importanța sprijinului suporterilor, dar și motivația adversarului.

„E normal ca o echipă nou-promovată să fie ambițioasă, să arate că merită să joace în Superligă. Noi trebuie să tratăm fiecare meci cu seriozitate și să luăm punctele rând pe rând”, a declarat Mărginean.

Dinamo va încerca să obțină prima victorie în etapa următoare, pe teren propriu, împotriva celor de la FC Botoșani.