Cât se poate câștiga din ridesharing într-o săptămână. Un șofer de Bolt a publicat suma care i-a intrat în buzunar

Cât se poate câștiga din ridesharing într-o săptămână. Un șofer de Bolt a publicat suma care i-a intrat în buzunarRideshare. Sursă foto: Freepik
Un șofer Bolt din București a publicat pe un grup de Facebook detalii despre încasările sale dintr-o săptămână de muncă. Potrivit informațiilor prezentate chiar de el, în decurs de șapte zile a efectuat 238 de curse, iar venitul total a ajuns la aproape 4.700 de lei.

Cât se poate câștiga din ridesharing într-o săptămână

În aceeași postare, conducătorul auto a menționat și valoarea comisionului reținut, care a fost de 1.316,88 lei. „Toată ziua prin Peco, normal că nu faceți bani, lucrați 3 ore, 7 le stați în Peco”, scrie în dreptul postării de pe Facebook.

Mesajul a generat numeroase comentarii, iar opiniile utilizatorilor au fost împărțite. Unii au apreciat efortul depus și volumul mare de muncă, în timp ce alții au pus sub semnul întrebării rentabilitatea reală a activității.

„Ai fi putut face mai mult dacă mai lucrai 2 ore în plus. Oala de sarmale ți-a fost în portbagaj, ai nimerit și vitaminele bune, este ok, poți mai mult”, „Bravo ție, felicitări, nu sunt mulți care pot sa conducă 12 din 12 ore”, „Altul care se laudă să stai 7 zile câte 12 ore minim pe stradă și el se dă șmecher că a făcut bani”, „Eu nu fac pe lună atâtea curse”, „Din ăștia scade combustibilul, cartea de muncă, sănătatea, impozitul, comisionul la flotă dacă ești la vreuna, mâncarea (că doar nu stai flămând toată săptămâna), întreținerea mașinii, uzura mașinii… Fă un calcul și vezi cu ce mai rămâi!”, sunt doar câteva dintre comentariile din online.

Cod galben de viscol și ninsori în 16 județe și București, până duminică. Lista drumurilor închise și cu restricții
Curtea de Conturi a descoperit erori de peste 33 milioane lei în administrația Bihorului condusă de Ilie Bolojan
Bolt

Bolt. Sursa foto: Piotr Adamowicz | Dreamstime.com

Care sunt cele mai profitabile intervalele orare

Datele analizate de companiile din domeniu indică faptul că perioada cea mai avantajoasă pentru șoferi este între 06:00 și 09:00, atunci când cererea pentru transport crește semnificativ, în special din cauza deplasărilor către locul de muncă și a traficului intens. În schimb, intervalul 11:00 – 15:00 este considerat mai slab, pe fondul reducerii numărului de comenzi.

În perioadele cu activitate crescută, precum sărbători, weekenduri aglomerate sau evenimente majore, tarifele dinamice pot duce la încasări mai mari decât în mod obișnuit. Astfel de momente sunt văzute ca oportunități importante pentru creșterea veniturilor lunare.

Flexibilitatea activității în ridesharing

Ridesharing-ul a devenit pentru mulți români o variantă de muncă atractivă, datorită cerințelor relativ reduse și flexibilității programului. Șoferii autorizați pot lucra, în paralel, atât pentru Uber, cât și pentru Bolt, alegând aplicația în funcție de tarifele dinamice disponibile în fiecare zi.

Veniturile lunare diferă în funcție de numărul de ore lucrate, performanță și vechime în platformă. Pentru unii, activitatea reprezintă un job principal, în timp ce pentru alții este o sursă suplimentară de venit, desfășurată part-time, fără a implica o muncă fizică intensă.

