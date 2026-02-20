Proiect de OUG: Șoferii care nu-și achită amenzile din timp rămân fără permis 

Guvernul Bolojan a propus o ordonanță care prevede suspendarea automată a permisului de conducere pentru șoferii care nu achită amenzile în termen de 90 de zile. Măsura ar urma să fie aplicată la nivel local, prin intermediul autorităților și al sistemelor informatice, și are ca obiectiv creșterea gradului de colectare a amenzilor și menținerea stabilității bugetare. Proiectul se află în dezbatere publică.

Un șofer care nu achită o amendă în termen de 90 de zile de la data scadentă riscă suspendarea permisului, potrivit unui proiect de ordonanță al Guvernului Bolojan. Autoritățile locale vor verifica dacă sancțiunea a fost plătită, iar în cazul în care constată neplata, vor declanșa procedura de suspendare a permisului.

Perioada de suspendare se stabilește în funcție de valoarea amenzii, fiind aplicată o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Zilele fracționate nu sunt luate în calcul, astfel că, la o amendă de 500 de lei, permisul ar urma să fie suspendat timp de 10 zile.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu al guvernului, care urmărește creșterea veniturilor la nivel local și întărirea disciplinei la plata taxelor și amenzilor. În același timp, proiectul prevede și reducerea unor cheltuieli din administrația centrală și locală.

Proiectul de lege modifică regulile de circulație și introduce suspendarea automată a permisului pentru șoferii care nu își achită amenzile.

Suspendarea intră în vigoare la miezul nopții, în a treia zi lucrătoare după împlinirea termenului de 90 de zile de la scadență, și se încheie la ora 24:00 a ultimei zile stabilite. Autoritățile locale transmit somația către șofer și înregistrează datele în sistemele informatice conectate cu Ministerul de Interne, iar după achitarea amenzii, permisul este reactivat.

În termen de 30 de zile de la înregistrarea datoriei, șoferul primește o somație care include data scadenței și perioada exactă de suspendare. Ulterior, autoritățile introduc informațiile în sistemul informatic PatrimVen al Ministerului Finanțelor și în sistemul național de permise al Ministerului de Interne.

După achitarea integrală a sumei, autoritățile reactivează permisul în cel mult două zile lucrătoare.

Suspendarea aplicată pentru neplata amenzilor se desfășoară separat de alte sancțiuni care implică suspendarea permisului și nu se cumulează cu acestea. Noile prevederi vor intra în vigoare la șase luni de la publicarea ordonanței, interval necesar pentru conectarea sistemelor informatice.

Guvernul Bolojan susține că măsura va contribui la creșterea gradului de colectare a amenzilor și la responsabilizarea șoferilor, în condițiile în care numeroase sancțiuni rămân neachitate.