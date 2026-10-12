Șoferii din București pot cumpăra luni, 12 octombrie, un litru de benzină standard cu cel puțin 10,11 lei, în timp ce motorina standard are un preț minim de 10,86 lei/l. În marile orașe, benzina ajunge la 10,09 lei/l în Timișoara și Cluj-Napoca, iar motorina coboară până la 10,83 lei/l în Timișoara, potrivit datelor Peco Online.

În Capitală, cele mai mici tarife pentru benzina standard sunt afișate la stațiile Petrom și la benzinăria Socar de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A: 10,11 lei/l. La alte stații Socar, litrul costă 10,14 lei.

Prețurile practicate luni de celelalte mari rețele de distribuție sunt:

-MOL: 10,14 lei/l;

-Lukoil: 10,15 lei/l;

-Rompetrol: 10,17 lei/l;

-OMV: 10,17 lei/l.

În funcție de oraș, cele mai mici prețuri pentru un litru de benzină standard sunt:

-Timișoara: 10,09 lei/l;

-Cluj-Napoca: 10,09 lei/l;

-București: 10,11 lei/l;

-Iași: 10,11 lei/l;

-Constanța: 10,11 lei/l.

În București, motorina standard se vinde luni cu minimum 10,86 lei/l la Petrom și la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A. La celelalte benzinării Socar, prețul este de 10,89 lei/l.

La Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil, litrul de motorină standard costă 10,92 lei.

Cele mai mici prețuri pentru motorina standard, în orașele analizate, sunt:

-Timișoara: 10,83 lei/l;

-Cluj-Napoca: 10,84 lei/l;

-București: 10,86 lei/l;

-Iași: 10,86 lei/l;

-Constanța: 10,86 lei/l.

Prețurile sunt cele centralizate de Peco Online pentru luni, 12 octombrie 2026.