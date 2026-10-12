Economie

Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România. Prețurile de luni, 12 octombrie

Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România. Prețurile de luni, 12 octombrieCarburanti. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Șoferii din București pot cumpăra luni, 12 octombrie, un litru de benzină standard cu cel puțin 10,11 lei, în timp ce motorina standard are un preț minim de 10,86 lei/l. În marile orașe, benzina ajunge la 10,09 lei/l în Timișoara și Cluj-Napoca, iar motorina coboară până la 10,83 lei/l în Timișoara, potrivit datelor Peco Online.

Prețul benzinei standard în București

În Capitală, cele mai mici tarife pentru benzina standard sunt afișate la stațiile Petrom și la benzinăria Socar de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A: 10,11 lei/l. La alte stații Socar, litrul costă 10,14 lei.

Prețurile practicate luni de celelalte mari rețele de distribuție sunt:

-MOL: 10,14 lei/l;

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-Lukoil: 10,15 lei/l;

-Rompetrol: 10,17 lei/l;

-OMV: 10,17 lei/l.

Cât costă benzina în Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Constanța

În funcție de oraș, cele mai mici prețuri pentru un litru de benzină standard sunt:

-Timișoara: 10,09 lei/l;

-Cluj-Napoca: 10,09 lei/l;

-București: 10,11 lei/l;

-Iași: 10,11 lei/l;

-Constanța: 10,11 lei/l.

Prețul motorinei standard în București

Carburanți, motorină, benzină

Sursa foto: pixabay.com

În București, motorina standard se vinde luni cu minimum 10,86 lei/l la Petrom și la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A. La celelalte benzinării Socar, prețul este de 10,89 lei/l.

La Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil, litrul de motorină standard costă 10,92 lei.

Cât costă motorina în marile orașe din România

Cele mai mici prețuri pentru motorina standard, în orașele analizate, sunt:

-Timișoara: 10,83 lei/l;

-Cluj-Napoca: 10,84 lei/l;

-București: 10,86 lei/l;

-Iași: 10,86 lei/l;

-Constanța: 10,86 lei/l.

Prețurile sunt cele centralizate de Peco Online pentru luni, 12 octombrie 2026.

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