Cât câștigă Dana Roba într-o zi doar din make-up. „Bate pe casă, că vine ANAF!”

Dana Roba, cunoscută make-up artistă, nu duce lipsă de bani. Recent, aceasta a dezvăluit pe rețelele de socializare cât încasează într-o singură zi din serviciile sale de machiaj.

Dana Roba câștigă 11.000 lei într-o zi din make-up

Dana a mărturisit că a încasat într-o zi 110 milioane de lei vechi, echivalentul a 11.000 de lei noi (RON).

În cadrul unui live pe TikTok, aceasta a discutat despre școala sa de make-up, împărtășind cu fanii săi cât de bine o merge financiar, dar și despre măsurile pe care le ia pentru a fi în regulă cu autoritățile fiscale.

Bate pe casă pentru a fi în regulă cu ANAF-ul

În timpul discuției, Dana Roba a ținut să sublinieze că este foarte atentă la respectarea legii fiscale și că bate pe casă toate serviciile, pentru a evita orice probleme cu ANAF.

„Am școală de machiaj, toate actele în regulă, bat pe casă. Uite, aici am bătut pe casă 110 milioane (lei vechi) astăzi. Vine ANAF-ul peste mine dacă nu bat pe casă. Corect? Am bătut pe casă cât am făcut”, a spus Dana Roba.

Astfel, aceasta a explicat că își desfășoară activitatea în mod corect și că veniturile obținute din make-up sunt înregistrate oficial.

Despăgubirile după divorț și viața personală

Dana Roba a vorbit și despre viața sa personală, menționând că procesul de divorț cu fostul soț, Daniel Balaciu, s-a încheiat, iar ea a fost despăgubită. „S-a cam terminat procesul, s-a terminat totul.

Daniel a cedat partea, m-a despăgubit, a renunțat la partea de apartament. Mi-a dat 10.000 de euro cash și a renunțat la apartamentul de 120.000 de euro, e doar al meu acum”, a mărturisit Dana Roba.

De asemenea, aceasta a precizat că a trecut mașina pe numele tatălui său și că plătește 30 de milioane pe an pentru aceasta. Dana Roba a demonstrat astfel că a reușit să își revină și financiar, după momentele dificile din viața ei, scrie cancan.