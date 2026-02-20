Cartelele SIM preplătite, vândute doar cu act de identitate

Republica Moldova. Cartelele SIM preplătite ar putea fi comercializate doar după prezentarea unui act de identitate, potrivit unui proiect de lege recent publicat. Măsura are drept scop reducerea utilizării numerelor anonime în comiterea infracțiunilor, de la escrocherii și amenințări la atacuri informatice.

Proiectul prevede că la achiziționarea unei cartele SIM va fi necesară prezentarea buletinului sau pașaportului, iar datele personale ale utilizatorului vor fi înregistrate de operatorii de telefonie mobilă. Autoritățile susțin că astfel va fi mai ușor să identifice rapid persoanele implicate în activități ilegale.

Documentul a fost publicat pe platforma particip.gov.md pe 3 februarie 2026, iar consultările publice s-au încheiat pe 16 februarie. În prezent, proiectul este în faza de analiză a propunerilor și observațiilor primite de la cetățeni, organizații neguvernamentale și operatorii de telefonie, înainte de a fi transmis Guvernului și Parlamentului pentru adoptare.

Implementarea va fi realizată treptat, pe o perioadă de aproximativ doi ani, pentru ca atât operatorii, cât și utilizatorii să se adapteze la noile cerințe.

În paralel, autoritățile urmăresc consolidarea capacității de investigare a infracțiunilor informatice. Numărul ofițerilor specializați în combaterea criminalității cibernetice va crește de la 56, în 2024, la 76 în acest an. Această măsură răspunde creșterii numărului de fraude și atacuri cibernetice din ultimii ani.

MAI a asigurat că datele personale colectate vor fi protejate conform legislației în vigoare și vor fi utilizate exclusiv în cadrul anchetelor autorizate, fără a fi folosite în alte scopuri.

Operatorii de telefonie mobilă vor fi responsabili pentru verificarea identității clienților și păstrarea informațiilor într-un registru securizat. Pentru cetățeni, măsura va presupune o verificare suplimentară la achiziționarea cartelelor noi, dar nu va afecta utilizarea curentă a serviciilor.

Experții în securitate cibernetică consideră că această inițiativă va reduce semnificativ numărul de SIM-uri anonime utilizate în infracțiuni, sporind siguranța utilizatorilor și responsabilitatea operatorilor de telecomunicații.

Cazurile de escrocherii telefonice și online, prin care cetățenii pierd sume importante de bani, sunt în creștere, avertizează președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Într-un mesaj public, șefa statului a subliniat că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a-și păcăli victimele și a lansat un apel către populație pentru a fi precaută.

„În ultimele luni, tot mai multe persoane au fost înșelate prin apeluri telefonice sau prin oferte false de investiții distribuite pe internet. Acest lucru i se poate întâmpla oricui”, a declarat Maia Sandu, atrăgând atenția că victimele pot fi persoane de toate vârstele și experiențele.

Președinta a explicat că infractorii sunt bine organizați și pot părea foarte convingători, prezentându-se drept rude, angajați ai băncii, investitori sau chiar polițiști.

„Prin intermediul inteligenței artificiale, creează videoclipuri false cu persoane publice, inclusiv folosind imaginea mea. Dar țineți minte, doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”, a adăugat Maia Sandu.

Șefa statului a îndemnat cetățenii să întrerupă imediat orice conversație în care li se solicită bani sau coduri și să contacteze persoane de încredere pentru a cere sfaturi.

„Dacă cineva vă cere bani, coduri sau transferuri urgente, opriți conversația. Angajații băncilor, polițiștii sau funcționarii nu cer parole sau coduri. Întrerupeți discuția și cereți sfatul copiilor, rudelor, primarului sau altor persoane de încredere”, a precizat Maia Sandu.

Președinta a mai menționat că oamenii legii investighează aceste fraude și iau măsuri pentru identificarea și pedepsirea autorilor, dar a avertizat că infractorii se adaptează rapid și acționează adesea din afara țării. Maia Sandu a încurajat cetățenii să discute cu părinții, bunicii și rudele despre aceste riscuri și să transmită mai departe mesajul pentru a preveni alte cazuri de fraudă.