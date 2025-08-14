Social Care este valoarea burselor în 2025-2026. Mamele minore pot primi 700 de lei







Ministerul Educației propune printr-un proiect să stabilească valoarea burselor pentru anul școlar 2025-2026. Practic, aceste ar trebui să stimuleze progresul școlar, mai ales pentru elevii defavorizați.

Așadar sunt mai multe tipuri de burse pentru elevii care provin din medii dezavantajoase. Mai exact valorile ar fi următoarele. Pentru bursa de merit suma este de 450 de lei pe lună. Bursa socială urmează să aibă o valoare de 300 de lei lunar. Iar bursa tehnologică va avea o valoarea de 300 de lei pe lună.

Mai există un tip de bursă, mai exact pentru mamele minore reintegrate în învățământ după nașterea. Este vorba despre învățământul preuniversitar și are valoarea de 700 de lei.

De asemenea, bursele primit de elevi pot fi suplimentate. Cei care pot face acest lucru sunt din consiliile de administrație ale școlilor care pot decide majorarea în funcție de sumele alocate de administrația locală.

Tipurile de burse de merit sunt cele care se acordă elevilor la nivel gimnazial, liceal sau dual. Bursele sociale sunt cele pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal sau dual.

Cele tehnologice sunt pentru cei din învățământul profesional sau dual. Cât privește metodologia legat de bursele pentru mamele minore, acestea se acordă pe durata cursurilor și au un statut special față de celelalte.

Mai exact, acestea se primesc și în perioada susținerii evaluării naționale, a examenului de BAC, în prima sesiune. În cea de-a doua ele vor fi sistate. De asemenea și la școlile profesionale se aplică acest principiu pe durata examenelor. Dar bursierele care acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa. În acest moment proiectul se află în dezbatere publică.

În teorie acesta ar trebui să intre în vigoare înaintea începerii noului an școlar. cert este că după dezbatere pentru a fi oficializat, acesta trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial.