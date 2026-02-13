Care e secretul fericirii. Părintele Pimen Vlad spune cum poate fi atinsă

Părintele Pimen Vlad a explicat ce înseamnă cu adevărat fericirea și cum se poate ajunge la ea. Acesta spune cu nu lucrurile materiale sunt cele care pot să aducă bucurie, ci ceea ce dăruim celor din jur.

Omul bisericii a explicat că oamenii sunt mai degrabă mulțumiți atunci când oferă decât atunci când dau. Și că de fapt aceasta este modalitatea prin care putem obține fericirea. ”Mai fericit este a da decât a lua. Noi tot alergăm după fericire adunând lucruri materiale. Dar de fapt ce se întâmplă?! Murim nefericiți!

Dacă nu ar trece zi în care să nu facem fericit pe cineva și din fericirea celuilalt ne hrănim noi sufletește. Și o să ajungem la un moment dat că tot bucurând pe cei din jur ajungi la dragoste. Și dragostea ce face? Te hrănește!”, a spus părintele

Chiar dacă din punct de vedere material poate nu se vede bunăstarea, aceasta există în interior. Iar de acolo, se răspândește în lume. ”Dragostea te umpli te bucurie. Tu simți că plutești în fiecare zi. Și mulți zic, mă dar tu ești tot cu Dacia aia, cum de ești fericit? Ești tot cu casa aia, nu ai mai pus un etaj de ce ești fericit?

Tu nu știi ce să le spui, dar știi că ești fericit. Tu în fiecare zi spui: slavă ție, Doamne, ce frumoasă e floarea aia. Uite cum cântă pasărea aia... Tu vezi lucrurile astea că tu ești fericit și tu le înțelegi. Și celălalt spune: hai, mă, ce nu ai mai văzut păsări”, a explicat preotul.

În momentul în care omul începe să aprecieze creația lui Dumnezeu, atunci el devine liber și fericit a mai spus omul bisericii. ”Dar tu înțelegi altfel libertatea păsării, pasărea care nu e legată de nimic, care știe că Dumnezeu o hrănește, ea nu adună, nu face.

Floarea aia cu mirosul ei, care și când o calci ea tot îți dă parfumul și nu te urăște. Ei, începi să înțelegi din lucrurile acestea pe care le-a pus Dumnezeu în jurul nostru prin dragoste”.