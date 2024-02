Părintele Calistrat Chifan, despre misiunea Ortodoxiei: „Importante sunt învățăturile, nu peretele bisericii”

Cunoscut pentru modul direct în care se adresează credincioșilor, Părintele Calistrat Chifan a făcut o scurtă analiză a modului în care deciziile politice ne influențează viața și percepția față de Dumnezeu. Părintele Calistrat susține că ar trebui să fim atenți atunci când îi alegem pe oamenii politici să ne reprezinte, deoarece o decizie eronată poate distruge o națiune.

„Să deschidem bine ochii la tot ce semnăm, pentru că așa se semnează documentele de pieire a unui neam. Tacit și pe dedesubt cu hurta! Să fim atenți pentru că ne distrugem nația. Într-o zi n-o să mai avem oxigen, într-o zi n-o să mai avem păduri, într-o zi n-o sa mai avem apă, într-o zi n-o să mai avem ce mânca, într-o zi n-o sa mai avem voie sa vorbim, într-o zi n-o să mai avem voie sa existăm, într-o zi n-o sa mai avem voie să fim români. Noi avem nevoie de o viață normală, de o familie normală, de mama copiilor noștri”, s-a exprimat Părintele Calistrat Chifan, potrivit frumuseteșisuflet.ro.