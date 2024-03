Social Părintele Pimen Vlad, diagnosticat cu o boală grea: „Voi cădea la un moment dat și s-a terminat”







Părintele Pimen Vlad este iubit de toți credincioșii ortodocși, iar sfaturile sale sunt urmate întocmai. Totuși, puțini știu că acesta se confruntă cu o problemă de sănătate gravă.

Părintele Pimen Vlad are probleme cu inima

Cunoscutul preot a ales să trăiască departe de cele lumești, pe Muntele Athos. Cu toate acestea, Părintele Pimen Vlad vine des în România. Acolo unde este chemat, monahul nu ezită să îi îndrume pe credincioși. Dincolo de misiunea de a-i ajuta pe cei din jur, părintele se confruntă cu o serie de probleme de sănătate.

„Deci, tot ce facem să treacă prin inimă. De asta, mai am probleme de sănătate și cu inima, destul de grave. Mi-a spus doctorul că voi cădea la un moment dat și s-a terminat. Până să am probleme la coloană, aveam probleme mari cu inima. Acum au devenit mai mari cu coloana și am uitat de inimă, dar am dureri în fiecare zi la inimă.”, a spus cunoscutul preot.

Concluzia medicilor

Părintele Pimen Vlad a precizat că se confruntă cu acest diagnostic încă de la naștere. Mai mult, problemele de sănătate s-au adâncit din cauza efortului pe care monahul l-a depus în ultimii ani.

„Mi-au spus medicii că am ceva din naștre. Le-am spus că am muncit toată viața și inima a rezistat, însă acum nu mai face față. Am depus foarte mult efort în viața mea, am cărat materiale, am mers 50 de km pe jos. Am muncit mult în Athos, dar și înainte. Uneori mă mai înțepa inima, dar ziceam că e de la reumatism, dar, apoi am înțeles ce este.”, a adăugat monahul.

Părintele Pimen Vlad, sfaturi pentru credincioșii care țin post

Cu toate că are probleme de sănătate,cunoscutul preot nu își uită misiunea. Acesta are întotdeauna sfaturi alese pentru credincioșii ortodocși. În Postul Paștelui, acesta îi îndeamnă să facă fapte de milostenie, dincolo de rânduiala ce ține de hrană.

„După aceea, să facem cât putem și bine, ca să fie postul complet, în fiecare zi să ajuți pe cineva să faci ceva, iar atunci acest lucru se duce la Dumnezeu. Noi vedem, reduci mâncare, se limpezește mintea, e sănătate curată. Dacă îi spui unei doamne să țină post zice că nu poate, dacă îi zic că e plinuță, ține toată săptămâna ca să dea kilogramele jos, dar pentru post nu se poate.”, a afirmat părintele.