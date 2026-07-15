O adolescentă de 15 ani, Diana, dispărută fără urmă dintr-un orășel din Italia de 10 zile. Este româncă și locuia acolo cu familia. Carabinierii au fost sesizați, s-au mediatizat imagini cu fata. Toată lumea din comunitate o caută și există suspiciuni că Diana a fost traficată.

Potrivit agenției de presă ANSA, citată de publicația rotilianul.com, adolescenta dispărută se numește Diana Mărunțelu, are 15 ani și s-a născut la Mirano, în provincia Veneția. Ea locuiește împreună cu familia la Giulianova, în regiunea Abruzzo din Italia, și nu a mai fost văzută din ziua de sâmbătă, 4 iulie.

Familia e disperată, a cerut ajutorul carabinierilor și toți apropiații postează pe rețelele sociale fotografia Dianei și cer informații dacă a fost văzută.

Telefonul a transmis ultimul semnal din Italia, apoi din România

Adolescentă este căutată de zece zile atât în Italia, cât și în străinătate, după ce telefonul ei a transmis semnale din România. Este posibil să fi fost ademenită sau constrânsă de cineva să plece. De aceea anchetatorii italieni verifică dacă fata a plecat de bunăvoie sau dacă unul ori mai mulți adulți au ajutat-o, au convins-o sau au constrâns-o să-și părăsească familia și, eventual țara în care s-a născut.

Fata dispărută - Ultima zi petrecută în familie

În dimineața de 4 iulie, ziua dispariției, Diana Mărunțelu a plecat de acasă pentru a lua micul dejun într-un local și nu s-a mai întors.

În jurul orei 12:00, un martor a observat fata singură în apropierea Parcului Franchi. Până acum este ultima informație vizuală despre ea. A existat un ultim contact telefonic cu familia în jurul prânzului.

În după-amiaza aceleiași zile, telefonul fetei s-a conectat la o antenă de telefonie mobilă din Civitanova Marche, provincia Macerata. Duminică, 5 iulie, aparatul a transmis semnale către antene aflate în România, informează aceeași sursă media.

Fata a plecat fără haine sau alte obiecte personale. Din locuința familiei nu lipsesc haine sau altceva, ceea ce indică faptul că Diana a plecat fără bagaje.

Ce au descoperit până acum autoritățile italiene

Parchetul Teramo coordonează ancheta dispariției misterioase și au desfășurat mai multe ipoteze de lucru. Procurorii au ținut secrete informațiile despre caz, nu au anunțat dispariția Dianei, nu au mediatizat fotografia ei timp de zece zile, pentru a nu afecta pistele anchetei pe care mergeau.

Cu acordul familiei, marți, 14 iulie, Parchetul Teramo a autorizat publicarea numelui, fotografiilor și semnalmentelor adolescentei, astfel încât și populația să poată contribui la găsirea Dianei Mărunțelu.

Telefonul fetei dispărute este în prezent închis, însă conturile de pe rețelele sociale ale adolescentei ar fi fost actualizate. Acest element îi determină pe anchetatori să ia în calcul posibilitatea ca fata este în viață și a plecat în străinătate, posibil România. Nu exclud ci verifică, dacă în dispariția adolescentei sunt implicați și adulți, dacă e vorba de un trafic de persoane.

Autoritățile italiene au cerut sprijinul celor române și așteaptă confirmări din partea instituțiilor de la București pentru a stabili dacă Diana se află într-adevăr în România.

Semnalmentele Dianei și unde puteți anunța dacă o vedeți

Diana are o înălțime de aproximativ 1,64 metri, cântărește în jur de 60 de kilograme și are o constituție medie. Are părul negru, lung și drept, iar ochii sunt căprui.

În momentul dispariției purta un tricou albastru cu inscripție albă, pantaloni scurți roz și pantofi sport albi. Avea asupra ei o poșetă roz.

Persoanele care dețin informații sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112, la Comandamentul Provincial al Carabinierilor din Teramo, la numărul +39 0861 2498, la Compania Carabinierilor din Giulianova, la +39 085 8024300, sau să se adreseze oricărei unități de poliție din Italia sau România.

În imagine: Diana Mărunțelu. Sursă foto: Chieti Today.