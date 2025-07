Monden Cântăreața Jo, operată de urgență: Sunt în plină recuperare și nu e ușor







Jo, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a fost supusă recent unei intervenții chirurgicale de urgență, din cauza unei afecțiuni medicale grave. Artista a declarat că are patru incizii și se confruntă în continuare cu dureri, fiind în prezent în proces de recuperare.

Artista, în plin proces de recuperare

Jo se numără printre cele mai active și urmărite artiste din România. De-a lungul timpului, aceasta și-a format un public fidel și și-a conturat un stil muzical ușor de recunoscut. Fosta concurentă a emisiunii „Te cunosc de undeva” este cunoscută și pentru modul sincer și deschis în care își exprimă trăirile pe rețelele de socializare.

Intervenția chirurgicală a avut loc în urmă cu câteva zile și a fost cauzată de o problemă medicală. Informațiile privind natura exactă a afecțiunii nu au fost făcute publice.

„Acum patru zile am fost operată. Nu vreau să insist pe subiect, a fost o problemă medicală, am trecut printr-o intervenție, am patru incizii, sunt în plină recuperare. Nu e ușor”, a scris vedeta.

Jo: „Mi-aș fi dorit să pot da mai mult”

În ciuda durerilor și a stării de slăbiciune, artista a ales să își continue aparițiile pe scenă și să își respecte programul artistic. Decizia a fost motivată de dorința de a-și respecta publicul, în ciuda condițiilor fizice dificile.

La unul dintre cele mai recente concerte, artista s-a confruntat cu dificultăți pe scenă, din cauza stării fizice cauzate de recuperarea postoperatorie.

„Vreau sã fiu sinceră cu voi: mi-a fost greu azi la show. Mi-aș fi dorit să pot da mai mult, dar atât m-a dus corpul. Atât am putut. Pe tot parcursul concertului, mi-a zburat gândul la momentul JT de la Electric, unde mulți s-au grăbit să-l judece. Adevărul e că noi, ca popor, suntem campioni la dat cu părerea si la arătat cu degetul. Nu iertăm nimic. Nici măcar pe JT.

Ce pot să mai zic de mine?! Aproape că mă simteam vinovată că am trecut printr-o operație și că nu pot dansa ca de obicei, că nu țopăi si nu țin vibe-ul sus cap-coadã, că nu fac eventual și trei tumbe doar ca să demonstrez că-s ok”, a spus Jo.