Monden Pe urmele Zăvorancei. Cântăreața Jo a mers la vrăjitoare și așa a aflat cum o înșela iubitul







Jo a dezvăluit faptul că a mers la vrăjitoare, mai exact la o anumită doamnă care i-a dat în cărți. De altfel, artista a precizat că merge ocazional la astfel de doamne.

Jo și vrăjitoarele

Artista a explicat la un podcast faptul că a încercat și varianta cu vrăjitoarele. Ba chiar că frecventează o doamnă care activează în domeniu. Nu foarte des, dar suficient cât să fie convinsă de spusele ei. ”Am fost la vrăjitoare. Mi-a dat în cărți. M-am dus de mai multe ori. Anul trecut am fost ultima dată. Iese de fiecare dată. Ce zice doamna, aia se întâmplă, mereu.

Mi-a zis de prietena mea cea mai bună că într-o săptămână te sună să-ți spună că e gravidă. Fix într-o săptămâna m-a sunat și mi-a zis că e gravidă. Mi-a zis și de tataie. Prima infidelitate a unui fost iubit, tot de acolo am aflat-o, de la această doamnă. Exact așa era și locația și orașul și ziua și tot. M-am dus acasă și am întrebat și așa era. Mi-a zis niște lucruri la un moment dat cu atâta subiect și predicat. Nu sunt nebună, nu mă duc de-obicei. Eu sunt tăntăloaică de-obicei, dar și când mă activez”, a povestit artista.

Amenințată de Gheboasă

Cântăreața a devenit cunoscută după ce a luat locul doi la emisiunea X Factor. Ulterior aceasta a devenit și eleva lui Dan Bittman și a devenit celebră. Acest lucru a venit la pachet și cu anumite controverse. Mai exact aceasta ar fi fost amenințată de Gheboasă. „Gheboasă. Mi-a dat mesaje, m-a amenințat că lasă, că ne întâlnim noi, că facem, că dregem. De la ce, mă? Că am întrebat cine ești? Adică… am cântat acolo în orașul de unde era el. Le-am zis oamenilor: am o surpriză pentru voi, cine credeți că e surpriza? Oamenii au strigat numele lui Gheboasă. Și eu am întrebat: Cine e? Ce înseamnă asta, ce strigați?”, a explicat Jo.