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Canicula vine cu o capcană financiară pentru proprietarii de locuințe. Cum poate fi evitată

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Canicula vine cu o capcană financiară pentru proprietarii de locuințe. Cum poate fi evitatăCaniculă. Sursă foto: Magnific.com
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Din cuprinsul articolului

Valurile de căldură extreme îi împing pe mulți proprietari să ia decizii rapide atunci când aparatul de aer condiționat cedează exact în perioadele cu temperaturi ridicate. Specialiștii din domeniu avertizează însă că achiziționarea unui nou sistem de răcire în plină caniculă poate genera costuri mai mari și alegeri nepotrivite pentru locuință, potrivit New York Post.

Canicula îi împinge pe proprietari să accepte prima ofertă. Ce spun experții

Înlocuirea completă a unui sistem rezidențial de climatizare poate ajunge la sume cuprinse între 12.000 și 16.000 de dolari, potrivit unor estimări din industrie.

Din acest motiv, experții recomandă ca o astfel de investiție să fie analizată atent și să nu fie făcută sub presiunea momentului.

Aer Condiționat

Aer Condiționat. Sursa foto: Freepik

Cererea ridicată reduce timpul de analiză

În perioadele caniculare, firmele de instalare și service se confruntă cu un număr foarte mare de solicitări, iar programările disponibile devin tot mai greu de găsit. În aceste condiții, mulți clienți acceptă rapid prima ofertă primită.

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„Dacă afară sunt 40 de grade și sistemul e stricat, clientul are nevoie de cineva imediat”, spune Josh Conder, manager la ARS.

Potrivit specialiștilor, această stare de urgență îi poate împiedica pe proprietari să compare mai multe oferte, să analizeze condițiile de garanție sau să stabilească exact ce tip de echipament este potrivit pentru locuința lor.

Dimensiunea sistemului trebuie calculată corect

Experții atrag atenția că un aparat mai mare nu înseamnă automat o răcire mai eficientă. Alegerea unei capacități nepotrivite poate crea probleme legate de umiditate și confort.

„Nu poți scoate un sistem de trei tone și instala unul de patru tone doar pentru că vrei mai mult aer condiționat. Nu funcționează așa”, explică Gregory Milich, expert cu 43 de ani de experiență.

Înaintea instalării unui nou sistem, specialiștii recomandă efectuarea unui calcul al sarcinii termice pentru a determina necesarul real de răcire al locuinței.

Rețeaua de conducte poate influența performanța

Nu doar aparatul în sine contează pentru eficiența sistemului. Conductele deteriorate sau neetanșe pot reduce semnificativ performanțele unei instalații noi.

„Dacă conductele nu sunt corespunzătoare, nu obții eficiența pentru care ai plătit”, spune Joey Dooley, director ARS Texas.

Potrivit acestuia, repararea sau înlocuirea conductelor poate presupune costuri suplimentare cuprinse între 2.800 și 4.000 de dolari.

Ce trebuie verificat înainte de semnarea contractului

Specialiștii recomandă ca proprietarii să analizeze cu atenție conținutul ofertelor primite. Printre aspectele importante se numără calculul sarcinii termice, verificarea conductelor, eventualele lucrări electrice necesare, obținerea autorizațiilor și condițiile de garanție.

De asemenea, diferențele de preț dintre două oferte pentru aceeași locuință pot fi considerabile, fără ca acest lucru să însemne neapărat practici incorecte. Costurile sunt influențate de tipul echipamentelor propuse și de complexitatea lucrărilor de instalare.

Potrivit specialiștilor, cel mai bun moment pentru înlocuirea unui sistem de climatizare este înainte de debutul sezonului cald.

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