România se pregătește pentru primul episod de caniculă din această vară, după ce o masă de aer tropical provenită din nordul Africii va traversa sud-estul Europei în zilele următoare. Meteorologii anunță o creștere accentuată a temperaturilor, cu valori care vor depăși pragul de 35 de grade Celsius în unele zone ale țării.

Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde maximele ar putea ajunge la 35-36 de grade Celsius în cursul weekendului.

Procesul de încălzire va deveni evident încă de sâmbătă, când în vestul și sud-vestul țării sunt prognozate temperaturi de până la 34 de grade. Ulterior, aerul fierbinte va continua să se extindă, determinând apariția unor condiții specifice caniculei în mai multe regiuni.

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat că valul de căldură care afectează deja mai multe state europene se deplasează către România, aducând temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.

„Valorile de până la 35-36 grade Celsius cele mai ridicate fiind așteptate în special în Banat și Crișana, dar nu excludem și în partea de vest a Olteniei”, a precizat Mateescu.

Înainte ca temperaturile să atingă valorile maxime prognozate, meteorologii avertizează că mai pot apărea fenomene de instabilitate atmosferică. Sunt posibile ploi torențiale, intensificări ale vântului și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, precum și local în Transilvania și sudul Banatului.

În sudul țării, începutul săptămânii viitoare va aduce temperaturi ceva mai moderate comparativ cu vestul, maximele urmând să se situeze în general între 32 și 34 de grade Celsius.

Și pe litoral temperaturile vor intra pe un trend ascendent. În weekend, valorile maxime vor rămâne mai reduse, între 20 și 22 de grade Celsius, însă de la începutul săptămânii viitoare sunt așteptate temperaturi de 26-28 de grade.

În ceea ce privește apa mării, aceasta va avea aproximativ 19-20 de grade Celsius, condiții favorabile pentru turiștii care aleg stațiunile de la Marea Neagră.

România nu este singura țară vizată de acest episod de vreme extremă. Temperaturi foarte ridicate sunt prognozate și în Italia, Spania, Portugalia și Franța, unde meteorologii avertizează asupra fenomenului cunoscut drept „nopți tropicale”, caracterizat prin temperaturi care nu coboară sub 20 de grade Celsius nici în timpul nopții.

Specialiștii atrag atenția că acest fenomen poate amplifica disconfortul termic, în special în marile orașe, unde acumularea căldurii în timpul zilei împiedică răcirea aerului pe timpul nopții.

Potrivit unor estimări meteorologice preliminare, în zonele din apropierea Dunării, atât în România, cât și în Bulgaria, temperaturile ar putea urca spre 38 de grade Celsius în perioada următoare, pe măsură ce masa de aer tropical se extinde asupra Bazinului Carpatic.