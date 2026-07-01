SUA traversează o perioadă critică din cauza unui val de căldură extremă care amenință să doboare recorduri istorice de temperatură. Fenomenul meteo extrem afectează o mare parte din teritoriul american și pune în pericol evenimente de amploare globală, inclusiv meciurile de la Cupa Mondială de fotbal și festivitățile majore organizate pentru marcarea a 250 de ani de la declararea independenței țării, conform AFP.

Masele de aer torid au pus stăpânire inițial pe regiunile centrale ale țării, însă tendința de deplasare rapidă indică o extindere masivă spre Coasta de Est. Metropole uriașe, printre care Washington și New York, sunt în alertă maximă, meteorologii estimând că efectele acestui fenomen se vor resimți pe parcursul mai multor zile la rând.

Situația este monitorizată de autoritățile locale, care se tem de efectele negative asupra populației vulnerabile. Reprezentanții administrației din New York au atras atenția asupra gravității fenomenului, indicând că intensitatea din acest an nu are precedent în istoria recentă a orașului.

„Intrăm în ceea ce ar putea fi valul de căldură cel mai extrem pe care acest oraș l-a cunoscut de peste un deceniu încoace”, a avertizat Zohran Mamdani, primarul din New York, într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare.

Problema principală identificată de specialiști nu este doar temperatura din termometre, ci și nivelul extrem de ridicat de umiditate din atmosferă, care amplifică semnificativ disconfortul termic. Din cauza aerului încărcat cu multă umiditate, temperaturile resimțite ar trebui să ajungă la 40,5°C în timpul acestei zile, a avertizat el, și vor continua să crească în zilele următoare.

Prognozele pentru zilele următoare indică o agravare a situației. Joi reprezintă ziua critică pentru Coasta de Est, moment în care indicii de confort termic vor depăși pragul de 43 de grade Celsius atât în New York, cât și în capitala federală Washington. Planurile de intervenție în caz de caniculă au fost deja activate în marile aglomerări urbane.

Dincolo de problemele cotidiene, momentul în care s-a instalat acest val de aer african coincide cu o perioadă de sărbătoare națională. Americanii se pregătesc să aniverseze un sfert de mileniu de la semnarea Declarației de Independență, context în care erau programate sute de adunări publice și spectacole în aer liber.

Experții în meteorologie avertizează că lipsa de răcire pe timp de noapte va accentua oboseala organismului. Temperaturile nocturne nu vor aduce decât puțină ușurare, sau chiar deloc, fapt care va agrava repercusiunile asupra sănătății, a insistat într-o înregistrare video Owen Shieh, un meteorolog american. Care a îndemnat populația la prudență în fața riscurilor de deshidratare și insolație.

O altă mare provocare o reprezintă buna desfășurare a Cupei Mondiale de fotbal, competiție găzduită în parteneriat de SUA, Canada și Mexic. Deși arenele sportive moderne din Dallas, Atlanta sau Los Angeles beneficiază de sisteme avansate de climatizare sau acoperișuri retractabile, numeroase alte stadioane sunt complet expuse condițiilor meteo din exterior.

Un exemplu clar este stadionul din Philadelphia, o arenă descoperită unde sâmbătă este programat duelul din optimile de finală dintre selecționatele Franței și Paraguayului. Partida se va juca la ora locală 17:00, într-un moment în care Philadelphia se va afla sub avertizare de caniculă, cu valori termice reale cuprinse între 35 și 40 de grade Celsius.

Probleme similare sunt raportate și în Canada. Echipele Portugaliei și Croației vor fi nevoite să înfrunte condiții de joc extrem de dificile la Toronto, unde valorile maxime din timpul zilei vor oscila între 34 și 37 de grade Celsius.

Pentru a preveni eventuale tragedii, specialiștii din cadrul Serviciului Național de Meteorologie din SUA au emis un ghid cu recomandări stricte pentru cetățeni și turiști deopotrivă.

„Fiți atenți la activitățile pe care le aveți programate. Pe cât este posibil, limitați-vă activitățile în aer liber în timpul orelor cele mai călduroase din timpul după-amiezii, hidratați-vă chiar dacă nu vă este sete și asigurați-vă că aveți acces în spații cu sisteme de climatizare, acolo unde acest lucru este posibil”, a adăugat Owen Shieh, de la serviciul american de meteorologie (NWS).

La nivel global, comunitatea științifică avertizează că aceste episoade de căldură extremă devin din ce în ce mai dese și mai violente. Cauza principală rămâne accelerarea schimbărilor climatice, alimentată de emisiile masive rezultate din arderea combustibililor fosili, un scenariu similar fiind înregistrat recent și pe continentul european.