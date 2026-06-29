Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat să analizeze apelul depus de președintele american Donald Trump în procesul civil în care un juriu a decis că acesta a defăimat-o și a agresat-o sexual pe scriitoarea E. Jean Carroll, potrivit BBC.

Hotărârea, anunțată luni, lasă definitiv în vigoare verdictul pronunțat în 2023 și obligația lui Trump de a plăti despăgubiri în valoare de 5 milioane de dolari.

Decizia este importantă deoarece marchează epuizarea tuturor căilor de atac în acest dosar și confirmă hotărârea unanimă a juriului federal din New York. Curtea Supremă nu a oferit explicații pentru refuzul de a judeca apelul, aceasta fiind practica obișnuită în astfel de situații.

În mai 2023, un juriu federal din New York a stabilit că Donald Trump este responsabil pentru agresarea sexuală și defăimarea fostei jurnaliste și editorialiste E. Jean Carroll. Procesul a avut la bază acuzațiile potrivit cărora Trump ar fi agresat-o pe Carroll într-o cabină de probă a unui magazin din Manhattan la mijlocul anilor 1990.

Ulterior, în 2022, Trump a negat public acuzațiile printr-o postare pe platforma Truth Social, susținând că întreaga poveste este o farsă și afirmând, printre altele, că reclamanta „nu este genul meu”. Aceste declarații au stat la baza capătului de acuzare privind defăimarea.

Juriul a concluzionat că Trump a agresat-o sexual pe Carroll și a defăimat-o, însă a respins acuzația de viol în sensul definit de legislația penală a statului New York.

Donald Trump a contestat verdictul în repetate rânduri, susținând că procesul nu a fost unul echitabil. Avocații săi au afirmat că judecătorul a permis prezentarea unor probe care ar fi influențat opinia juraților.

Printre acestea s-a numărat și celebra înregistrare „Access Hollywood” din 2005, în care Trump vorbește despre faptul că sărută și atinge femei fără consimțământ. Echipa juridică a președintelui a susținut că juriul nu ar fi trebuit să vizioneze acea înregistrare.

Curtea Federală de Apel a respins însă aceste argumente anul trecut și a decis că nu există motive pentru organizarea unui nou proces. Ultima speranță a lui Trump era intervenția Curții Supreme, care a refuzat acum să preia cazul.

Avocata lui E. Jean Carroll, Roberta Kaplan, a salutat hotărârea instanței supreme.

„Decizia Curții Supreme confirmă o dată pentru totdeauna verdictul unanim al juriului potrivit căruia președintele Donald J. Trump a agresat-o sexual și a defăimat-o pe E. Jean Carroll”, a declarat aceasta.

Kaplan a adăugat că toate încercările lui Trump de a răsturna verdictul au eșuat și că decizia pronunțată acum pune capăt demersurilor sale de a evita răspunderea pentru faptele stabilite de instanță.

La rândul său, Donald Trump a reacționat printr-o postare amplă pe platforma Truth Social, în care a afirmat că va continua să lupte împotriva a ceea ce el numește „instrumentalizarea justiției” și „procese motivate politic”.

Președintele american a susținut că procesul reprezintă „o nedreptate” și a afirmat că legea din statul New York a fost modificată special pentru a permite intentarea acțiunii civile împotriva sa. El a calificat acuzațiile de defăimare drept „ridicole” și a declarat că va continua să conteste ceea ce consideră a fi un tratament incorect.

Cazul nu este singurul litigiu dintre Donald Trump și E. Jean Carroll. Declarațiile făcute ulterior de Trump despre verdictul din 2023 au determinat un alt juriu federal să îi acorde lui Carroll despăgubiri de 83 de milioane de dolari pentru defăimare.

Și în acel dosar, instanțele federale au respins apelurile formulate de Trump, consolidând seria de decizii nefavorabile pentru actualul președinte al Statelor Unite.