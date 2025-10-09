International

Candidata Democraților pentru California, derapaje în fața presei

Candidata Democraților pentru California, derapaje în fața presei
Katie Porter, fostă reprezentantă democrată și candidată la funcția de guvernator al Californiei, este în centrul atenției după apariția unui videoclip recent în care se observă un incident cu un membru al echipei sale, înregistrat în iulie 2021.

Videoclipul, obținut de Politico, surprinde momentul în care Porter interacționa online cu Secretarul Energiei, Jennifer Granholm, în timp ce un membru al personalului său încerca să corecteze o afirmație legată de vehiculele electrice.

În declarația sa, Porter a subliniat standardele ridicate pe care le aplică asupra propriei persoane și asupra echipei sale.

Incidentul Katie Porter

Conform videoclipului, Katie Porter a cerut unui membru al echipei să nu mai intervină în cadru, în timp ce își exprima punctul de vedere despre vehiculele electrice. „Ieși din cadru!” se aude spunând Porter, continuând: „Ai fost în cadru și înainte. Stai departe de cadru”, în timp ce își mișca mâinile pe masă.

COTAR acuză ASF: Șoferii ar putea fi obligați să meargă doar la service-uri agreate de companiile de asigurări
Veaceslav Platon câștigă la CEDO. Republica Moldova obligată să plătească peste 17 mii de euro pentru tratament inuman

Porter a transmis pentru Politico:

„Nu este un secret că mă aștept la standarde ridicate de la mine și de la echipa mea, iar acest lucru a fost valabil mai ales în perioada în care am fost membră a Congresului. Am încercat să fiu mai atentă în a arăta recunoștință echipei mele pentru munca lor importantă.”

Detaliile interviului recent

Videoclipul a fost publicat la doar o zi după un interviu susținut de Porter cu jurnalista de investigație Julie Watts, care a intervievat mai mulți candidați pentru primarele alegeri din California din iunie 2026.

În timpul interviului, Porter a fost singura candidată care a refuzat să răspundă la întrebarea legată de necesitatea voturilor susținătorilor lui Donald Trump, afirmând:

„Cum aș avea nevoie de voturile lor pentru a câștiga? Dacă va fi o competiție între mine și un republican, cred că voi obține sprijinul celor care nu au votat pentru Trump.”

Watts a continuat să adreseze întrebări privind votanții Trump, iar Porter a încheiat interviul fără a răspunde suplimentar.

Interacțiunea cu echipa și presa

Acest incident a atras atenția asupra modului în care candidații la funcții publice gestionează interacțiunile cu echipa și cu presă, mai ales în contextul campaniilor electorale.

Katie Porter, ca fost membru al Congresului și candidat la guvernator, se află sub un nivel ridicat de atenție publică, iar astfel de materiale video și interviuri sunt analizate de electorat și de mass-media.

În declarația sa, Porter a reiterat că urmărește să mențină un standard profesional ridicat și să recunoască contribuția echipei sale, ceea ce sugerează o abordare orientată spre organizarea internă a campaniei și eficiența comunicării.

În context mai larg, astfel de incidente sunt relevante pentru evaluarea comportamentului candidaților, a culturii organizaționale din campaniile politice și a relațiilor cu echipa.

Publicarea videoclipului și a interviului subliniază importanța transparenței și a atenției publice în perioada pre-electorală, iar reacțiile viitoare ale echipei și ale alegătorilor ar putea influența modul în care este percepută candidatura lui Katie Porter.

