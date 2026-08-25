Vârsta la care românii se pot pensiona pentru limită de vârstă depinde de sex, luna și anul nașterii, dar și de stagiul de cotizare realizat. În timp ce pentru bărbați vârsta standard este de 65 de ani, în cazul femeilor creșterea vârstei de pensionare se face gradual, conform calendarului prevăzut de Legea nr. 360/2023.

Pentru acordarea pensiei nu este suficientă atingerea unei anumite vârste. Sunt necesare, cumulativ, îndeplinirea vârstei standard și realizarea stagiului minim de cotizare contributiv.

Potrivit legislației actuale, vârsta standard finală de pensionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În cazul femeilor, atingerea acestui prag se face însă progresiv.

De exemplu, o femeie născută în ianuarie 1967 se pensionează la 63 de ani, în ianuarie 2030. Pentru o femeie născută în ianuarie 1968, vârsta standard este de 63 de ani și șase luni, în iulie 2031. Cele născute în ianuarie 1969 ajung la pragul standard în ianuarie 2033, la 64 de ani.

Pentru femeile născute începând cu ianuarie 1970, vârsta standard este de 65 de ani. Eșalonarea se încheie în ianuarie 2035.

Data exactă poate fi verificată prin instrumentul „Când mă pot pensiona”, disponibil pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Calculatorul solicită data nașterii, sexul și, după caz, numărul copiilor născuți și crescuți până la 16 ani.

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani.

Astfel, atingerea vârstei standard fără realizarea celor 15 ani de contribuții nu este suficientă pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023 indică, pentru fiecare categorie de persoane, vârsta standard, luna pensionării, stagiul complet și stagiul minim.

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani pot beneficia de o reducere a vârstei standard cu șase luni pentru fiecare copil.

Reducerea poate ajunge la trei ani și șase luni pentru șapte sau mai mulți copii. Regula se poate aplica și femeilor care au adoptat și crescut copii timp de cel puțin 13 ani.

Vârsta de pensionare poate fi redusă și în cazul activității desfășurate în condiții deosebite sau speciale, al unor categorii profesionale prevăzute de lege ori în anumite situații de handicap. Reducerile nu se aplică automat și nu pot fi cumulate în orice situație.

Cererea pentru pensia pentru limită de vârstă se depune după îndeplinirea condițiilor legale. Pentru acordarea drepturilor de la data îndeplinirii condițiilor, solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile calendaristice. În caz contrar, drepturile se acordă, de regulă, de la data înregistrării cererii.

CNPP precizează că decizia de pensionare se emite, în mod obișnuit, în 45 de zile, termen care poate fi prelungit cu 30 de zile dacă sunt necesare documente sau verificări suplimentare.

Înainte de depunerea dosarului de pensie, este recomandată verificarea stagiului de cotizare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001 pot fi necesare carnetul de muncă și adeverințe privind vechimea, sporurile sau condițiile speciale de muncă.