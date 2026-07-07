Istoria fotbalului este plină de momente controversate, însă puține lucruri egalează evenimentele în care lideri politici sau figuri cu influență coboară din lojele oficiale direct în mecanismul de luare a deciziilor de pe gazon.

Campionatele Mondiale au oferit mereu spectacol, dar și episoade în care oficialii au cedat sub presiunea unor oameni care nu aveau nicio legătură regulamentară cu jocul. Două astfel de momente, petrecute la o distanță considerabilă de timp, îl au în prim-plan pe un șeic din Kuweit și pe președintele american Donald Trump. Amândoi demonstrând că puterea politică poate destabiliza chiar și cele mai stricte reguli ale FIFA.

Cel mai flagrant și bizar moment de acest gen s-a petrecut în timpul Cupei Mondiale din 1982, găzduită de Spania. Pe data de 21 iunie, Franța înfrunta naționala Kuweitului într-un meci din faza grupelor. Francezii dominau clar partida, iar în minutul 80, Alain Giresse a înscris pentru scorul de 4-1. Jucătorii din Kuweit s-au oprit însă din alergare înainte de gol, susținând că au auzit un fluier din tribune și au crezut că jocul fusese oprit pentru ofsaid. Arbitrul sovietic Miroslav Stupar a validat inițial golul, declanșând furia oficialilor kuweitieni.

În acel moment, președintele federației de fotbal din Kuweit, prințul Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, fratele emirului de la acea vreme, a decis să ia justiția în propriile-i mâini. Îmbrăcat în haine tradiționale, șeicul a coborât pe gazon înconjurat de gărzi de corp și a început să le ceară socoteală arbitrilor.

El le-a ordonat jucătorilor kuweiteni să părăsească terenul dacă golul nu este anulat. Într-o demonstrație incredibilă de slăbiciune, arbitrul Stupar a cedat presiunii imense și a revenit asupra deciziei, anulând golul Franței. Deși meciul s-a încheiat până la urmă cu victoria clară a francezilor, scorul final fiind 4-1, după un alt gol marcat regulamentar ulterior, actul șeicului a rămas în istorie drept una dintre cele mai mari umilințe din fotbal. FIFA l-a amendat ulterior pe prinț, iar arbitrul a fost suspendat pe viață.

Peste decenii, o altă figură politică majoră avea să își folosească influența pentru a modifica o decizie sportivă luată pe terenul de fotbal, de data aceasta în culise. Donald Trump, recunoscut pentru stilul său direct și intervenționist, s-a implicat activ în protejarea unui jucător din naționala Statelor Unite ale Americii, după ce acesta primise un cartonaș roșu crucial într-o competiție internațională importantă.

Spre deosebire de șeicul kuweitian, Trump nu a coborât pe gazon în fața camerelor de filmat, ci a acționat prin canale diplomatice și telefoane date direct la vârful FIFA. Trump a considerat eliminarea jucătorului american Folarin Balogun, la meciul cu Bosnia (2-0), ca fiind profund nedreaptă. Prin urmare, a pus presiune pe oficialii forului mondial pentru ca sancțiunea și suspendarea automată care urma după cartonașul roșu să fie analizate din nou și, în cele din urmă, anulate.

Ieri, într-o discuție avută cu presa, în Biroul Oval, liderul de la Casa Albă a recunoscut că a intervenit, dar a precizat că a cerut reanalizarea fazei, nu ștergerea cartonașului roșu.