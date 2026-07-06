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Anglia, în sferturile Cupei Mondiale după un meci dramatic cu Mexicul. Jude Bellingham a strălucit, iar englezii au rezistat în 10 oameni

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Anglia, în sferturile Cupei Mondiale după un meci dramatic cu Mexicul. Jude Bellingham a strălucit, iar englezii au rezistat în 10 oameniSursa foto: Facebook/Uefa Euro 2024
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Din cuprinsul articolului

Naționala Angliei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după o victorie spectaculoasă, scor 3-2, în fața Mexicului, într-o partidă disputată luni dimineață pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico. Deși au evoluat mai bine de o jumătate de oră în inferioritate numerică, englezii au reușit să își păstreze avantajul și să elimine una dintre țările gazdă ale turneului final.

Jude Bellingham a făcut diferența în prima repriză

Meciul a fost unul intens încă din primele minute, cu ambele formații căutând golul și calificarea în sferturile de finală.

Anglia a deschis scorul în minutul 36, prin Jude Bellingham, care a finalizat cu sânge rece o fază de atac bine construită. Mijlocașul lui Thomas Tuchel și-a trecut în cont dubla doar două minute mai târziu, profitând de o nouă acțiune ofensivă și ducând scorul la 2-0.

Mexicul a reacționat înainte de pauză și a reintrat în joc în minutul 42, când Julián Quiñones a redus din diferență, stabilind scorul primei reprize la 2-1.

Anglia a rămas în 10 oameni, dar Harry Kane a marcat din penalty

Situația s-a complicat pentru englezi imediat după reluarea jocului. În minutul 54, fundașul Jarell Quansah a fost eliminat, iar Anglia a fost nevoită să joace în inferioritate numerică pentru restul partidei.

Cu toate acestea, echipa lui Thomas Tuchel a găsit resurse să lovească din nou. În minutul 60, căpitanul Harry Kane a transformat fără emoții un penalty și a refăcut diferența de două goluri, ducând scorul la 3-1.

Mexicul nu a renunțat la luptă. În minutul 69, Harry Kane a comis un fault asupra lui Gutiérrez în propria suprafață de pedeapsă, iar arbitrul a acordat penalty. Raúl Jiménez a executat impecabil și a redus din nou diferența, la 3-2.

Final tensionat pe stadionul Azteca

Ultimele peste 20 de minute au fost extrem de tensionate. Gazdele au atacat în valuri în încercarea de a trimite meciul în prelungiri, în timp ce Anglia a mizat pe organizarea defensivă și pe contraatac.

Ambele formații și-au creat ocazii importante, însă tabela nu s-a mai modificat până la fluierul final, iar reprezentativa Angliei a obținut calificarea în sferturile de finală.

Partida a început cu o întârziere de o oră din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a fost arbitrată de australianul Alireza Faghani.

Anglia va întâlni Norvegia în sferturile de finală

În faza următoare a competiției, selecționata pregătită de Thomas Tuchel va înfrunta Norvegia, echipă care a produs una dintre surprizele turneului după eliminarea Braziliei.

Echipele de start:

Mexic: Rangel – Sanchez (Fidalgo 79), Montes (Alvarez 46), Vazquez, Gallardo – Mora (Gimenez 61), Lira, Romo (Gutierrez 61) – Alvarado, Jimenez, Quiñones (Martinez 81). Selecționer: Javier Aguirre.

Anglia: Pickford – Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly (Spence 74) – Anderson (Burn 75), Rice, Bellingham – Saka (Stones 57), Kane (Rogers 90), Gordon. Selecționer: Thomas Tuchel.

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