Calitate europeană, costuri mai mici: România, pe harta turismului dentar

Calitate europeană, costuri mai mici: România, pe harta turismului dentar

Invitatul de astăzi al podcastului „Capital de Sănătate” este Dr. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR). În dialog cu Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, Dr. Lăzărescu explică de ce România a devenit o destinație medicală competitivă în stomatologie, cum s-a ajuns la un nivel tehnologic european și de ce diferența de preț rămâne un avantaj strategic.

„Pentru a rezista în piața privată, trebuie să fii foarte bun, să investești în know-how, resursă umană și tehnologie. De aceea, serviciile sunt la un alt nivel calitativ.” Iar cifrele confirmă: în 2024, aproximativ 30.000 de pacienți străini au venit în România pentru tratamente dentare — reabilitări complexe, implanturi, protetică sau estetica dentară.

Raportul preț-calitate este în continuare spectaculos: o coroană dentară costă în România 250–300 de euro, comparativ cu peste 1.000 de euro în Europa de Vest. „Suntem într-un raport de 1 la 3 sau chiar 1 la 4 față de tarifele vestice”, precizează Lăzărescu.

Deși pandemia a frânat temporar creșterea turismului medical, revenirea este vizibilă. Totuși, CMSR atrage atenția asupra practicilor neloiale ale unor clinici străine care desfășoară consulturi ilegale în România: „Am avut situații în care medici din alte țări au venit să consulte fără a fi înregistrați legal. Sesizăm autoritățile ori de câte ori aflăm astfel de cazuri.”

Pentru a proteja pacientul și a profesionaliza comunicarea, Colegiul Medicilor Stomatologi a actualizat recent codul deontologic, limitând publicitatea înșelătoare și promisiunile nerealiste — de la „dinți în 24 de ore” la „garanții pe viață”. „Am reglementat aceste derapaje pentru a menține credibilitatea profesiei și încrederea pacienților”, explică Lăzărescu.

Dincolo de turismul medical, problema de fond rămâne accesul populației din țară. „Statul acoperă uneori doar 20% din prețul pieței pentru anumite servicii”, iar lipsa programelor de prevenție împinge mulți români să ajungă la dentist abia în urgență.

Mesajul final al președintelui CMSR este limpede: „Stomatologia modernă nu mai înseamnă durere, ci prevenție. Nu trebuie să vă mai fie frică – e mai ieftin să previi decât să tratezi.” Pentru autorități, cheia păstrării avantajului competitiv este simplă: prevenție finanțată, reguli clare și investiții acolo unde astăzi accesul lipsește.

