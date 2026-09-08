Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a făcut referire la Călin Georgescu și la alegerile prezidențiale din România în timpul unei declarații despre scrutinul parlamentar care urmează să aibă loc în Rusia. Oficialul de la Moscova a criticat modul în care, în opinia sa, s-a desfășurat procesul electoral din România. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat proiectului online „Sama Menshova”, arată TASS.

Lavrov a susținut că autoritățile europene pregătesc observatori care ar urma să urmărească modul în care se desfășoară alegerile din Rusia.

„Primim în prezent informații că Uniunea Europeană începe să instruiască niște observatori speciali care vor monitoriza în secret modul în care se desfășoară alegerile noastre”, a spus diplomatul rus care s-a referit și la alegerile din 2004 din Ucraina.

În aceeași intervenție, șeful diplomației ruse a adus în discuție alegerile prezidențiale din România și situația lui Călin Georgescu. Lavrov a susținut că acesta ar fi câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, înainte ca procesul electoral să fie oprit.

„În prima etapă, totul a fost absolut curat, niciunul dintre observatori nu a observat nimic în neregulă, iar câștigătorul a fost un om care a pledat nu pentru respectarea orbească a ordinelor de la Bruxelles, ci pentru articularea intereselor naționale ale României. Chiar dacă nu exista nimic de reținut, a fost pur și simplu «scos din cursă» și asta a fost tot”, a spus Serghei Lavrov.

Afirmațiile ministrului rus de Externe vin în contextul în care acesta a criticat în repetate rânduri politica Uniunii Europene și a susținut că statele occidentale încearcă să influențeze procesele electorale din alte țări.

Rusia urmează să organizeze alegerile pentru Duma de Stat în perioada 18-20 septembrie 2026. Lavrov și-a concentrat declarațiile asupra presupuselor intenții ale Uniunii Europene de a urmări modul în care se va desfășura scrutinul.

În declarațiile sale, ministrul rus a făcut și o paralelă cu evenimentele politice din Ucraina din 2004, când alegerile prezidențiale au fost urmate de proteste masive și de repetarea turului decisiv.

Afirmațiile privind presupusa pregătire a unor observatori europeni pentru monitorizarea secretă a alegerilor din Rusia au fost prezentate de Lavrov, fără ca în materialul citat să fie oferite dovezi independente care să confirme această acuzație.