Avocata Victoria Stoiciu a lăudat poziția Episcopiei Hușilor, după ce reprezentanții acesteia au precizat că nu au aprobat și nu vor aproba organizarea unor evenimente sau întâlniri cu caracter politic în lăcașurile de cult din eparhie. Reacția vine în contextul vizitei efectuate sâmbătă de Călin Georgescu în județul Vaslui.

Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost prezent sâmbătă în localitatea Codăești, unde a mers în piața agroalimentară și a stat de vorbă cu comercianții.

Fostul candidat a apreciat produsele locale și a dat autografe, în timp ce câteva sute de persoane prezente în piață au scandat „Georgescu - președinte!” și „Căline, Căline, poporul e cu tine!”.

Vizita la Codăești fusese anunțată pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu.

În mediul online a circulat și un program neoficial al vizitei, care includea o oprire la statuia lui Ștefan cel Mare de la Băcăoani, o vizită la o biserică din comuna Lipovăț, precum și deplasări la o fabrică de mobilă și la Târgul Meșterilor Populari din Parcul Copou.

Reprezentanții fabricii de mobilă au anunțat însă că vizita nu va avea loc.

În ceea ce privește biserica din comuna Lipovăț, reprezentanții Episcopiei Hușilor au precizat că în lăcașurile de cult nu sunt permise întâlniri cu caracter politic.

Purtătorul de cuvânt al Episcopiei Hușilor, Cosmin Gubernat, a declarat pentru Agerpres că episcopia nu a primit și nu a aprobat nicio solicitare pentru organizarea unui eveniment politic în bisericile din Parohia Lipovăț.

„Episcopia Hușilor nu a primit nicio solicitare, nu a aprobat și nu va aproba niciodată organizarea niciunui eveniment sau întâlnire cu caracter politic, asociat unor persoane sau formațiuni politice, în cadrul lăcașurilor de cult din Parohia Lipovăț, ca de altfel în nicio biserică sau mănăstire din eparhie”, a declarat Cosmin Gubernat.

Potrivit reprezentantului Episcopiei, biserica și ansamblul parohial sunt destinate activităților liturgice, cultural-misionare și social-filantropice, iar alte tipuri de întâlniri nu pot fi organizate în acest spațiu.

„Nu este permisă niciun fel de coabitare între credință și politică, în spațiul sacru al bisericii, care este destinat exclusiv trăirii credinței”, a mai transmis purtătorul de cuvânt.

Reprezentanții Episcopiei Hușilor au precizat și că filmările și fotografiile în lăcașurile de cult sunt permise numai cu acordul Centrului Eparhial și doar în situațiile în care acestea urmăresc evidențierea patrimoniului liturgic și arhitectural-istoric.

„Episcopia Hușilor nu a oferit și nu va oferi niciun acord în acest sens”, a afirmat Cosmin Gubernat.

El a invocat și prevederile Regulamentului Autorităților Canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, potrivit cărora nu este permisă „folosirea în scopuri politice a persoanelor, spațiilor, slujbelor sau însemnelor bisericești”.

Regulamentul prevede, de asemenea, că nu este permisă „participarea preotului la manifestații neautorizate de Biserică, constituirea sau participarea în organizații de tip sindical, cu caracter politic”.

Poziția Episcopiei Hușilor a fost apreciată de avocata Victoria Stoiciu. Ea l-a felicitat pe episcopul Hușilor, Ignatie Trif, pentru atitudinea adoptată în contextul vizitei lui Călin Georgescu în județul Vaslui.

„Ignatie Trif, episcopul Hușilor, a luat o poziție fermă și demnă interzicându-i politicianului pro-rus Călin Georgescu desfășurarea oricăror acțiuni politice în bisericile din eparhia sa, chiar în timpul vizitei de sâmbătă a fostului candidat la prezidențiale în județul Vaslui”, a scris Victoria Stoiciu.

Avocata a susținut că poziția episcopului „merită toate felicitările și respectul nostru pentru curajul de care a dat dovadă”.

Victoria Stoiciu a a mai spus că o atitudine similară din partea mai multor ierarhi ar putea contribui, în opinia sa, la delimitarea dintre credință și folosirea acesteia în scopuri politice: „Dacă mai mulți ierarhi ar demonstra un asemenea discernământ și o astfel de tărie morală, Biserica Ortodoxă ar putea juca un rol crucial în denunțarea șarlatanilor politici care se afișează cu pretenții de mesia”.

Ea a susținut că Biserica, despre care spune că se bucură de un nivel ridicat de încredere în rândul populației, poate contribui la diferențierea dintre credința religioasă și folosirea acesteia în scopuri electorale.

În mesajul său, Victoria Stoiciu a criticat și ceea ce a descris drept lipsă de fermitate din partea unor preoți, afirmând că aceștia ar legitima politicieni pe care îi consideră lipsiți de legătură cu valorile creștinismului.

„Lipsa de claritate și de curaj pe care o vedem astăzi la mulți preoți - care aleg să legitimeze și să binecuvânteze un impostor fără nicio legătură cu valorile creștinismului - reprezintă o greșeală periculoasă”, a scris avocata.

Victoria Stoiciu a făcut, în același mesaj, o comparație cu perioada interbelică și cu relația dintre o parte a mediului religios și Mișcarea Legionară: „O alunecare similară s-a produs și în perioada interbelică în raport cu Mișcarea Legionară, iar rezultatul dezastruos al acelei complicități îl cunoaștem deja din istorie”.

În încheiere, avocata a susținut că poziția adoptată la Vaslui ar trebui urmată și în alte eparhii.

„Tocmai de aceea, exemplul de fermitate dat la Vaslui ar trebui să devină o normă pentru întreaga Biserică”, a transmis Victoria Stoiciu.