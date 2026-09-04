Călin Georgescu întâmpină probleme neașteptate înainte de vizita programată sâmbătă, 5 septembrie, în județul Vaslui. Una dintre firmele incluse pe itinerarul deplasării a anunțat public că refuză primirea fostului candidat la alegerile prezidențiale, subliniind că nici conducerea și nici angajații nu își doresc această întâlnire. Administratorul societății susține că nu cunoaște modul în care compania a fost inclusă în agenda oficială.

Conform programului transmis pentru turneul de sâmbătă, Călin Georgescu trebuia să se afle între orele 12.30 și 13.00 la fabrica de mobilă Marcomovas SRL din municipiul Vaslui.

Reprezentanții companiei au reacționat ferm vineri, precizând că activitatea nu va avea loc și că prezența fostului candidat nu este dorită de colectiv.

„Colectivul Marcomovas nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program. Prin urmare, transmitem organizatorilor că salariații fabricii nu vor ca Georgescu să viziteze fabrica”, este declarația lui Ion Marcu pentru Vremea Nouă.

De asemenea, reprezentanții societății au publicat o poziție oficială și pe rețelele sociale pentru a clarifica situația creată. „Urmarea anunțului privind vizita domnului Călin Georgescu la SC Marcomos SRL Vaslui, vă informăm că conducerea şi întreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru, drept urmare această vizită nu va avea loc.”

Aparitiei refuzului este una neașteptată, mai ales că punctul de oprire figura pe itinerarul comunicat public pentru deplasarea din județ.

Programul stabilit inițial includea mai multe oprirea în localitățile Codăești, Lipovăț și Vaslui. Vizita la unitatea de producție era prevăzută chiar înaintea deplasării către Parcul Copou, unde se desfășoară Târgul Meșterilor Populari. Prima oprire anunțată oficial de Călin Georgescu este sâmbătă dimineață, de la ora 7.30, în piața agroalimentară din Codăești.

Deplasarea este organizată în cadrul acțiunii numite „Toamna Cămărilor Românești”, un demers prin care cetățenii sunt îndemnați să susțină piața locală și să achiziționeze bunuri de la producătorii autohtoni. „Cumpărăm românește, ridicăm țara!”, este mesajul central sub care a fost lansată acțiunea din județul Vaslui.