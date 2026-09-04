Mobilizare generală a forțelor de ordine din județul Vaslui în dimineața zilei de vineri, 4 septembrie, după ce pe adresa de e-mail a clădirii în care funcționează Judecătoria și Tribunalul Vaslui a fost primit un mesaj prin care se anunța prezența unui dispozitiv exploziv. Conducerea instanței a alertat imediat autoritățile, iar la fața locului s-au deplasat rapid echipaje din cadrul Poliției, Jandarmeriei și structurilor specializate pentru a demara verificările de siguranță, conform vremeanoua.

Potrivit unor surse din anchetă citate de publicația locală Vremea Nouă, primele investigații privind originea e-mailului ar arăta că mesajul a fost expediat de pe un server localizat pe teritoriul Ucrainei. Anchetatorii atrag însă atenția că această informație nu confirmă că expeditorul este cetățean ucrainean, existând posibilitatea ca autorul să fi utilizat instrumente tehnice pentru a-și masca adresa reală IP și pentru a crea o diversiune. În comunicatul oficial, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui nu a menționat țara de origine a mesajului.

Poliția din Vaslui a confirmat oficial primirea sesizării și a mobilizat echipele de intervenție împreună cu partenerii instituționali.

„În această dimineață, 4 septembrie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a fost sesizat cu privire la faptul că o instituție publică din municipiul Vaslui a primit, pe adresa de e-mail, un mesaj cu caracter amenințător”, au transmis polițiștii.

În urma evaluării preliminare și a verificărilor efectuate în sediul comun al celor două instanțe, autoritățile au stabilit că amenințarea nu este întemeiată. Din acest motiv, nu s-a impus evacuarea personalului și a cetățenilor aflați în clădire.

„Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui cu partenerii instituționali, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, astfel instituția nu a fost evacuată”, a transmis IPJ Vaslui.

Reprezentanții Tribunalului și Judecătoriei Vaslui au anunțat că activitatea cu publicul și ședințele de judecată se desfășoară în condiții normale. În paralel, polițiștii derulează investigații pentru a identifica traseul tehnic al e-mailului și pentru a găsi persoana responsabilă pentru trimiterea mesajului.

„Siguranța cetățenilor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, au transmis reprezentanții Poliției.