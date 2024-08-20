Calendar Ortodox, 20 august. Pomenirea Sfântului Samuel, unul dintre marii proroci

Calendar Ortodox. BOR îl pomenește, astăzi, 20 august, și pe Sfântul Proroc Samuel, unul dintre cei mai mari proroci din Vechiul Testament. El a fost copilul cerut de la Dumnezeu și căruia Divinitatea i s-a arătat la o vârstă foarte fragedă.

Biserica Ortodoxă îl cinstește, astăzi, pe Sfântul Proroc Samuel. Tot pe această dată mai sunt prăznuiți și Sfinții Mc. Sever, Eliodor și Teoharie. În calendarul ortodox, această zi este marcată cu zi de post.

Samuel a trăit acum mai bine de 1000 de ani, înainte de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În acele vremuri, poporul iudeu era cârmuit de Judecători. Samuel provenea din neamul lui Levi și s-a născut în apropierea muntelui Efrem. Acesta era copilul lui Elcana și a proorociței Ana. Samuel a fost cel de-al 15-lea și ultimul dintre Judecători ai evreilor. Totuși, Elcana avea doua soții. Ana nu putea să-i ofere copii lui Elcana și s-a rugat la bunul Dumnezeu să îi dea un copil. Rugăciunea i-a fost ascultată și îndeplinită, iar Sfântul Samuel s-a născut și a fost încredințat marelui preot Eli.

La puțin timp după aceasta, urgia lui Dumnezeu a lovit asupra întregului neam al lui Israel, moment în care filistenii pornesc război împotriva lor și îi înving.

Filistenii au reușit așadar să pună mâna pe Chivotul Legii pe care îl aduc în mijlocul taberei. Din cauza acestui lucru, o sumedenie de evenimente rele s-au abătut asupra filistenilor.

Care au hotărât să aducă înapoi Chivotul Legii. Totuși, Israelul a rămas sub stăpânirea acestora o perioadă de 20 de ani. În această vreme de robie, Samuel a reprezentat pilonul de sprijin și reperul poporului israelian. Samuel a continuat neîncetat să îndemne filistenii să se căiască pentru păcatele lor și să se întoarcă la credința de odată.

La apusul vieții, Samuel își dorea să împartă puterea fiilor săi. Însă, înțelepții poporului aveau alte planuri. Aceștia doreau să ungă un rege. Prorocul a stat și a cumpănit ce este bine de făcut. În cele din urma, insuflat de Dumnezeu, îl aelege ca rege pe Saul. Acesta, s-a făcut vinovat de fapte, pe care nu se cuvenea să le săvârșească, Proorocul Samuel purtat de aceeași dumnezeiască insuflare, a uns pe cel de-al doilea rege al lui Israel, pe David, fiul lui Esei, din Betleem. Domnul, văzând că a ajuns la bătrânețe îl cheamă la el la Ceruri pentru a se putea bucura de viața veșnică, potrivit Calendarul ortodox.