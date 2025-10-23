Calendar Ortodox, 23 octombrie. Amintirea sfântului Iacov, primul episcop al Ierusalimului, cel care a scris Liturghia

În Calendarul Ortodox, ziua de 23 octombrie este marcată de pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic si Apostol Iacov, fratele Domnului, primul episcop al Ierusalimului

Calendar Ortodox. Acest sfânt Iacov, fratele Domnului, a fost cel întâi episcop la Ierusalim, hirotonit de însusi Domnul și întâi el a izvodit și a scris dumnezeiască Liturghie, învățată de la însuși Hristos. Pe care Liturghie în urmă o a făcut mai pe scurt marele Vasile și după dânsul dumnezeiescul Ioan Gură de Aur pentru neputință omenească.

Păstorind sfânta Biserica din Ierusalim și învătând pe mulți din iudei și din elini și întorcându-i spre Domnul, a pornit pe iudei asupra-și cu urgie, care, prinzându-l, l-au aruncat jos de pe aripa templului și fiind încă viu l-au omorât cu un lemn. Iar cuvântul, fratele Domnului se trage din predanie. Că Iosif logodnicul împărțindu-și pământul fiilor ce-i avea cu femeia să cea dintâi și vrând să facă parte și celui din sfânta Fecioara, Fiu și Dumnezeu, ceilalți nu-l primiră; iar Iacov luându-l părtaș de moștenire pe partea să, s-a chemat nu numai frate al Domnului, ci și drept.

Acest între sfinți Părintele nostru Ignatie a fost fecior al împăratului Mihail Rangave și al împaratesei Procopia, frate lui Teofil și nepot împaratului Nichifor. Și fiind eunuc, s-a făcut călugăr și a ajuns egumen la Mânastirea Arhanghelului, care atunci se numea Anatelon; iar acum îi zic a lui Satir. După aceea a fost patriarh al Constantinopolului și a îndreptat Biserica unsprezece ani și cinci luni.

Apoi a fost scos de împaratul Mihail, fiul lui Teofil, care a pus patriarh în locul lui pe Fotie protospatarul și protasicritul, după ce fusese făcut mai întâi monah. După aceea și pe el l-a scos împrăatul Vasilie Machedon și a pus iarăși pe Ignatie și l-a ținut zece ani, și iarăși a fost scos; și în locul lui a făcut patriarh pe cel între sfinți Ștefan, fiul împăratului Vasilie; iar Sfântul Ignatie, mergând la Mânastirea Satirului, cu pace s-a savârsit; viețuind de toți anii vieții sale șaptezeci și nouă.

sursa: calendar-ortodox.ro