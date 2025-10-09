Calendar creștin ortodox, 9 octombrie. Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 9 octombrie pe Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu. Cu ajutorul lui mulți păgâni au început să creadă în Dumnezeu și multe lăcașuri de cult au fost ridicate.

Sfântul Apostol Iacob a fost fratele Sfântului Apostol Matei, iar tatăl lor se numea Alfeu. Sfântul Iacob a fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos și a propovăduit cuvântul Evangheliei în sudul Palestinei și în Egipt. Tradiția spune că Sfântul Iacob a murit răstignit pe cruce. Iacob a fost numit de credincioșii din sudul Palestinei și din Egipt „dumnezeiască sămânță”. Datorită lui, au fost mulți păgâni care au început să creadă în Hristos, au fost construite lăcașuri sfinte și au fost hirotonisiți preoți și episcopi.

Atunci când Iacob a auzit cuvintele Domnului, a mărturisit minunile Sale. Așadar, după Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii Iacob, Alfeu, și Andrei Cel Întâi-Chemat au făcut călătorii misionare prin Iudeea, Edessa, Gaza și Eleuteropolis, propovăduind Evanghelia. Aceștia au vindecat orice fel de boală aducându-i pe mulți spre mântuire. Sfântul Iacob și-a încheiat munca apostolească mucenicește în orașul egiptean Ostrachina. Acolo, el a fost omorât de păgâni, informează creștinortodox.ro.

– Icoanei Maicii Domnului – Potolește întristările noastre, – Sfinților Cuvioși Andronic și Atanasia, soția lui, – A dreptului Avraam și a nepotului sau, Lot, – Sfintei Mucenite Poplia, – Sfântului Cuvios Petru, – Sfântului Mucenic Ignatie Athonitul.

„Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mână dă-mi, de Dumnezeu văzătorule, ucenice al lui Hristos, Apostole Iacob, mie celui ce încep a lăuda cinstit praznicul tău; străluceşte-mi şi luminea­ză-mi inima, cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu repejunile Dumnezeieştii înţelepciuni fiind adăpat, râu ai ieşit, ca din Raiul desfătării şi ai adăpat cu adevărat faţa pă­mântului cu curgerile dreptei credinţe, preaînţelepte.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu preasfinţită ceată a uceni­cilor lui Hristos te-ai unit, Sfinte Apostole Iacob, împlinind numărul celor doisprezece; cu care împreună stând înaintea Stăpânului, adu-ţi aminte de noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Preasfântă Fecioară, Domnul, Cel Ce a întins cerul şi a întemeiat pământul, Cer Pământesc nouă te-a arătat, Cel Ce a ieşit din tine cu Trup”.