Un câine din rasa Amstaff care manifesta un comportament agresiv a mobilizat, vineri dimineață, un echipaj al Jandarmeriei Tulcea. Animalul a fost imobilizat de jandarmi în zona Lacului Ciuperca, iar apoi a fost preluat în siguranță de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Potrivit Inspectoratului Județean de Jandarmi Tulcea, intervenția a avut loc după ce un cetățean a sunat la numărul unic de urgență 112 și a anunțat prezența unui câine care părea a fi din rasa Amstaff și care avea un comportament agresiv față de persoanele aflate în apropiere.

„Un echipaj de jandarmerie s-a deplasat de îndată la faţa locului, a identificat animalul şi a luat măsurile necesare pentru prevenirea producerii unor incidente. Jandarmii au imobilizat câinele folosind mijloacele specifice de capturare până la sosirea echipajului de ecarisaj, care a preluat animalul în siguranţă”, arată sursa.

Reprezentanții Jandarmeriei le recomandă persoanelor care observă animale ce reprezintă „un potenţial pericol” pentru siguranța publică să păstreze distanța, să evite apropierea sau provocarea acestora și să nu încerce să le captureze pe cont propriu.

De asemenea, autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 pentru ca instituțiile competente să poată interveni în cel mai scurt timp.

„Sesizarea promptă a unor astfel de situaţii permite intervenţia rapidă a instituţiilor competente şi contribuie la prevenirea producerii unor evenimente nedorite”, mai arată jandarmii tulceni.

Recent, un copil în vârstă de 2 ani și patru luni a ajuns în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, după ce a fost atacat de un câine de luptă în Sectorul 3 al Capitalei. Micuțul a fost operat de urgență și a rămas internat în stare critică, fiind intubat și ventilat mecanic.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, copilul se afla în curtea locuinței unor rude în momentul în care câinele familiei, dintr-o rasă considerată periculoasă, l-a atacat.

Surse apropiate anchetei au precizat că rănile suferite de copil au fost extrem de grave, iar echipa medicală de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” a depus toate eforturile pentru a-i salva viața.

După incident, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs atacul și dacă au fost respectate prevederile legale privind deținerea și supravegherea unui câine din categoria raselor periculoase.