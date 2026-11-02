Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din județul Neamț, care nu mai fusese văzut de aproximativ un an și jumătate, a fost găsit într-o fosă din curtea propriei locuințe, în comuna Alexandru cel Bun, potrivit Poliției. Descoperirea a fost făcută de rudele acestuia, care au cerut ajutorul autorităților.

Polițiștii au fost alertați pe 31 octombrie, în jurul orei 15:26, printr-un apel la 112. O femeie de 37 de ani, din județul Buzău, a anunțat că verișorul său, dispărut de aproximativ 18 luni, s-ar putea afla fără viață în toaleta din curtea locuinței sale.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Neamț, femeia și soțul ei ajunseseră în aceeași zi, în jurul orei 15:00, la domiciliul mamei lor, din comuna Alexandru cel Bun. După ce au discutat despre dispariția rudei, cei doi au mers în spatele curții acestuia pentru a culege nuci.

Acolo au observat o gaură în spatele toaletei, în care se afla un articol vestimentar. Suspiciunile i-au determinat să solicite intervenția autorităților.

La fața locului au ajuns echipaje ale ISU Neamț, care au recuperat din fosă un cadavru uman aflat în stare avansată de descompunere.

Trupul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, unde medicii legiști urmează să efectueze necropsia pentru a stabili cauza morții.

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a clarifica împrejurările în care bărbatul și-a pierdut viața.

Cu aproximativ o săptămână înainte de descoperirea cadavrului din comuna Alexandru cel Bun, un alt caz similar a fost înregistrat în județul Neamț. Pe 24 octombrie, un localnic din comuna Timișești a găsit rămășițe umane într-o fântână pe care intenționa să o curețe.

Bărbatul a alertat imediat Poliția, iar la fața locului au ajuns echipe de criminaliști pentru efectuarea cercetărilor.

Potrivit informațiilor din comunitate, în urmă cu aproximativ cinci ani, un tânăr din localitate fusese dat dispărut, fără ca ulterior să mai existe informații despre soarta acestuia.

Anchetatorii au luat în calcul posibilitatea ca rămășițele descoperite în fântână să îi aparțină tânărului. Printre indiciile analizate s-au numărat și caracteristicile materialului din care erau confecționate hainele găsite.

Identitatea persoanei nu a fost confirmată, stabilirea acesteia urmând să fie făcută în urma investigațiilor.