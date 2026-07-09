Justitie

CAB a amânat pronunțarea în dosarul Pașca. Procurorii DIICOT au depus probe noi și cer arestarea

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CAB a amânat pronunțarea în dosarul Pașca. Procurorii DIICOT au depus probe noi și cer arestareaViorel Pasca. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel București (CAB) a amânat pronunțarea în dosarul în care este vizat Viorel Pașca, după ce procurorii DIICOT au depus noi probe și au cerut arestarea preventivă. Judecătorii urmează să ia o decizie pe 13 iulie. Anchetatorii ar fi descoperit o situație în care familia Pașca ar fi primit ajutor de înmormântare pentru un bărbat care este în viață. Reprezentanții familiei susțin că ar fi fost vorba despre o confuzie a actelor de identitate.

De ce a fost plasat Viorel Pașca sub control judiciar

Decizia privind controlul judiciar a fost motivată de instanță prin mai multe aspecte legate de dosarul instrumentat de procurori.

Deși Ministerul Public a formulat acuzația de trafic de persoane în formă continuată, cu 210 acte materiale invocate, judecătorii au arătat că „actele de urmărire penală nu individualizează persoanele vătămate corespunzătoare fiecărui act material şi nici nu descriu, în mod distinct, situaţia de fapt aferentă fiecăreia dintre acestea”.

Instanța a menționat, de asemenea, contextul în care s-ar fi desfășurat activitatea vizată de anchetă.

„Activitatea desfăşurată de inculpaţi s-a dezvoltat şi s-a menţinut în timp într-un context în care chiar instituţiile statului apelau la inculpaţi pentru rezolvarea unor situaţii pe care nu reuşeau să le gestioneze prin propriile mecanisme instituţionale”.

Ce a reținut instanța despre lăsarea inculpaților în libertate

Judecătorul a mai arătat că pericolul pe care l-ar reprezenta lăsarea în libertate a inculpaților pentru ordinea publică este diferit de pericolul social concret al faptei.

Potrivit motivării, activitatea descrisă de procurori a încetat după intervenția organelor judiciare. Locațiile au fost verificate, persoanele beneficiare au fost identificate și relocate, iar probele principale au fost deja administrate prin percheziții, ridicarea unor documente, suporturi informatice, carduri bancare și alte înscrisuri relevante.

Proces

Proces. Sursa foto: Pixabay

Instanța spune că nu au fost identificate riscuri privind ancheta

Judecătorii au mai reținut că, din datele existente la dosar, nu rezultă că vreun inculpat ar fi încercat să influențeze martori, să distrugă probe sau să facă presiuni asupra persoanelor audiate.

Totodată, instanța a arătat că nu există elemente care să indice un risc concret ca inculpații să se sustragă urmăririi penale, având în vedere că aceștia au fost identificați, au domicilii cunoscute și s-au prezentat în fața organelor judiciare.

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