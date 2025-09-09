Social Bugetarii de la Senat vor demontarea antenelor, după ce au pierdut sporurile







Biroul Permanent al Senatului a discutat marți o solicitare inedită venită din partea sindicatelor angajaților instituției. Aceștia au cerut „demontarea imediată” a antenelor de comunicații de pe clădirea Parlamentului, pe motiv că „generează câmpuri electromagnetice și radiații”. „Expunerea la câmpurile electromagnetice a fost identificată ca un factor nociv asupra sănătății lucrătorilor și (...) poate conduce la sindroame neuro-cardio-vasculare și endocrine”, se arată în documentul citat de Digi24.

Demersul vine la scurt timp după ce guvernul a decis reducerea drastică a sporului de antenă. „Considerăm că menținerea acestor sporuri, în cuantumul practicat în ultimii ani, este obligatorie și în concordanță cu obligațiile legale de protecție a muncii”, au transmis angajații.

La începutul lunii iulie 2025, Executivul condus de premierul Ilie Bolojana decis reducerea sporului pentru condiții vătămătoare, inclusiv a celui de antenă. Dacă anterior acesta putea ajunge la maximum 1.500 de lei brut pe lună (15% din salariu), acum cuantumul a fost plafonat la 300 de lei brut, adică aproximativ 172 de lei net.

Guvernul a justificat măsura prin nevoia de echilibrare a bugetului și a estimat o economie anuală de 1,53 miliarde de lei. Această decizie a generat nemulțumiri în rândul angajaților Parlamentului, care consideră că, în lipsa compensațiilor financiare, sursa presupusului risc trebuie eliminată.

În sesizarea depusă în iulie, sindicatele susțin că echipamentele amplasate pe Parlament „nu contribuie în mod direct la activitatea legislativă” și, prin urmare, ar trebui demontate. Mai mult, angajații au invocat un raport de expertiză privind impactul radiațiilor asupra spațiilor de lucru, raport care arată că există „cazuri frecvente (inclusiv decese) de cancer” în rândul personalului.

Aceștia consideră că doar două variante sunt acceptabile: fie revenirea la nivelul anterior al sporului, fie eliminarea definitivă a antenelor.

După discuțiile din Biroul Permanent, conducerea nu a luat o decizie finală. Solicitarea a fost trimisă către Secretarul General al Senatului, care urmează să analizeze situația și să vină cu o recomandare.

Totuși, potrivit unor surse politice citate de Digi24, demontarea antenelor nu este o opțiune realistă. Multe dintre echipamente aparțin unor servicii speciale, iar o parte dintre ele au rol de securitate.

Clădirea Parlamentului găzduiește de-a lungul timpului mai multe tipuri de echipamente de comunicații, utilizate de diverse instituții publice și servicii de securitate. În lipsa unor informații publice clare despre rolul fiecărei antene, temerile angajaților au crescut, mai ales după ce sporul financiar a fost redus.

De-a lungul anilor, sporul de antenă a fost justificat prin expunerea la câmpuri electromagnetice. Totuși, numeroși specialiști au explicat că nivelurile de radiație sunt mult sub pragurile considerate periculoase. Angajații, în schimb, susțin că experiențele medicale din instituție indică altceva și cer măsuri suplimentare de protecție.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a comentat marți situația și a respins varianta îndepărtării echipamentelor. „Nu se poate face acest lucru fizic. Sunt o suită de instituții care au antene pe această clădire, de o importanță mare. Nu este vorba doar de regimul de înălțime, dar și de securitate. Nici nu știu dacă o parte dintre aceste antene nu sunt trecute la informații clasificate. Nu știm ce servicii beneficiază de aceste antene”, a declarat acesta la Parlament.

Declarația confirmă caracterul sensibil al echipamentelor și legătura lor cu structuri cheie ale statului.